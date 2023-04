Maleja, exparticipante del ‘Desafío The Box’, envió mensaje a Gema, quien se rapó

El capítulo más reciente del Desafío The Box 2023 sigue dando de qué hablar, especialmente por el castigo al que se sometieron varios de los integrantes del equipo Beta, entre ellos Gema, quien luego se sometió al ‘Desafío a muerte’ y salió triunfadora para continuar en la competencia. Alfredo y Mackarthur también fueron castigados con el reto de raparse la cabeza, para Gema quien tenía el cabello largo, fue más complicado de asimilar.

Te puede interesar: ‘Desafío The Box’: Gema despidió su cabello con particular ‘ritual’

Los halagos no faltaron luego de que la boyacense mostrara su nuevo ‘look’, el cual al inicio le causó muchas lágrimas además de hacer un ritual para despedir su cabello cortado. “Gracias por caracterizarme como mujer, gracias a ti por darme la valentía, nunca la voy a olvidar, gracias al amor, gracias a la vida, al momento y al instante”, expresó mientras enterraba y tapaba su cabello cortado con la tierra.

Gema, participante de ‘El Desafío The Box’, causó una nueva polémica por el ritual que realizó después de raparse. Foto: Cortesía Caracol Televisión - Cortesía Caracol Televisión

Maleja envió mensaje a Gema del ‘Desafío The Box 2023′

En la historia de El Desafío The Box, no sería la primera vez que un participante se somete a este tipo de castigo, el año pasado la recordada Maira Alejandra Sánchez Peña, más conocida como Maleja también se despidió de su cabello largo. Anoche, al ver a Gema, se identificó con ella y recordó el proceso que vivió. A través de su red social Instagram, envió un mensaje de apoyo a la actual competidora.

Vea también: Maleja del ‘Desafío The Box’ sorprendió con una barriguita ¿está embarazada?

“Dios tiene un propósito muy grande con tu vida GEMA, eres una mujer increíble y una guerrera de admirar, se perfectamente lo que sentiste, pero también sé que solo una verdadera valiente es capaz de asumir con tanto coraje, serenidad y calma esta prueba. Te admiro, te respeto y te honro @gema_1118″, escribió. Al igual que Gema, Maleja también tenía el chaleco de sentenciada cuando tuvo que raparse en la competencia. “Cuando me cortaron el cabello también me enviaron el chaleco y tuve que hacer una competencia similar, ahí sentí que ese corte de cabello me dio tanto poder, tanta hambre de ganar y tantas ganas de romperla que salí como una bestia (de ahí Maleja Bestial) y casi me mato bajando la soga, gracias a Dios había entrenado muy bien mis agarres y la fuerza me dio para sostenerme duro, o si no la historia sería otra. Habría caído de cabeza y quien sabe que me habría pasado”, expresó.

Además recordó cuando fue ella quien se despidió de su cabellera. “En el Desafío nunca perdí mi cabello, lo transformé y este me transformó a mí. Hoy es un buen día para recordar mi corte de cabello, ese que marcó un antes y un después en mí, aún recuerdo la primera vez en que me vi al espejo y me di cuenta que ya no era la misma Maleja. Cuanta razón tenía, ahora, era una mujer aún más fuerte, más capaz, con mas tenacidad y ansias de ganar, no solo el reality, sino cualquier prueba que la vida me pusiera en frente. Me demostré lo que el amor es capaz de hacer, lo mucho que vale la pena atreverse a salir de esa zona de comfort que nos gusta tanto a todos y lo grandioso que puede ser aventurarse a soñar en grande y a romper nuestros propios límites. ¿Que si cambiaría algo de lo qué pasó ese día? No, no cambiaría nada de lo qué pasó ese día ni ningún día, porque la vida me ha enseñado que los tiempos de Dios son perfectos, que sus planes son únicos y que todo sucede siempre por un motivo. Hoy comprendo el motivo. Yo me quedo con la Maleja de cabello corto que ha aprendido a superar las adversidades, que es más madura, que tiene un amplio autoconocimiento y que sigue trabajando en ser mejor cada día”, finalizó.