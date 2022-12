Maluma culmina el 2022 lleno de éxito musical y empresarial

El cantante Maluma culmina un año lleno de éxito rotundo como cantante y empresario al obtener grandes distinciones, realizando una espectacular gira de conciertos por Europa, México, Israel y Dubai con su Papi Juancho Maluma World Tour y lanzando música nueva, que incluye dos álbumes: The Love & Sex Tape y una producción Deluxe Edition bajo el mismo nombre.

Además, en febrero de esto año marcó su debut actoral en la pantalla grande como uno de los personajes principales junto a Jennifer López y Owen Wilson en la película “Marry Me”, comprobando así, una vez más su versatilidad artística.

Asimismo, su hit más reciente " Tukoh Taka”, se convirtió en la primera canción de la Copa Mundial que se posicionó como #1 en iTunes en más de 10 países en todo el mundo, con presencia en más de 50 listas de reproducciones en las plataformas digitales de música; y el video oficial ocupa la posición #2 en la lista de los videos más vistos en YouTube a nivel global.

Las colaboraciones no podrían faltar , principalmente en su álbum The Love & Sex Tape cantando junto a su amigo Feid en “Mojando Asientos” ; “Sexo Sin Título” con Jay Wheeler y Lenny Tavárez ; “Nos Comemos Vivos” con Chencho Corleone y “Tsunami” ft Arcángel y De La Ghetto . El auténtico talento de Maluma se sumó a otros artistas internacionales como Nicki Minaj y Myriam Fares en “Tukoh Takah” ; y en una de sus más recientes colaboraciones, “Ojalá” junto a Adam Levine y The Rudeboyz en una canción pop-urbana que contiene una hermosa melodía y un beat contagioso.

Papi Juancho Maluma World Tour, el artista cautivó a sus fans alrededor del mundo con un show del más alto nivel, presentándose en más de 20 ciudades en Europa, Israel, Dubai, México; así como un concierto inolvidable en Argentina tras cuatro años de no presentarse en vivo en dicho país.

La gira concluyó en abril con un concierto histórico , denominado “Medallo en el Mapa”, en el emblemático Estadio Atanasio Girardot de su ciudad natal de Medellín ante 53 mil personas, y una audiencia global a través de transmisión en vivo a través de Amazon Prime , que contó invitados sorpresa como el ícono mundial Madonna, Grupo Firme, Pipe Bueno y las jóvenes estrellas urbanas originarias de Medellín, Feid, Blessd y Wolfine ; un sueño hecho realidad para Maluma el presentado en dicho lugar.

