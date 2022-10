Manuel Medrano: cuánto mide, edad y más del cantante de ‘Bajo el agua’

Manuel Alejandro Medrano López, más conocido por su nombre artístico Manuel Medrano, es un cantautor colombiano que con solo siete años de carrera ya se hace acreedor de dos Premios Grammy Latinos. La música estuvo en su vida desde la adolescencia, con 16 cantaba en bares de Bogotá y en sus redes sociales como YouTube publicaba sus propias versiones de otras canciones; pero fue solo hasta el 2015 que presentó su primer trabajo como solista.

Te puede interesar: “Estaba muriendo por dentro”: Sara Uribe dijo por qué se separó y se fue de Brasil

Afuera del planeta fue la primera canción que estrenó, pero su reconocimiento nacional lo obtuvo con su segundo tema titulado Bajo el agua, que hoy, siete años después de su lanzamiento, acumula más de 600 millones de reproducciones en YouTube. Desde ahí, Medrano llamó la atención de cientos de personas gracias a su talento, particular voz y carisma.

¿Cuántos años tiene Manuel Medrano?

Contrario a lo que muchos de sus seguidores pensaron en un inicio, el artista nació en la ciudad de Cartagena de Indias un día como hoy, 29 de octubre, de 1987. El cartagenero celebra hoy sus 35 años y sigue generando comentarios en internet por su inconfundible acento muy similar al de la capital.

Vea también: Video: Anuel cambió su carro Bugatti por un tanque

¿De dónde es Manuel Medrano?

Aunque nació en Cartagena y recuerda que su mamá lo llevaba casi todos los días a la playa, a sus tres años de edad se mudó con su familia a Bogotá, por lo que sus primeras frases completas las dijo en la capital colombiana. Sus influencias de acentos con una mamá caleña y un papá costeño también le agregaron una particular manera de hablar. “Evidentemente tengo un acento particular que será el mío como cada uno tiene su acento, yo me crié en Bogotá, es muy difícil que tu hables con el acento de una ciudad donde nunca viviste. A los tres años era muy poco lo que hablaba y posiblemente sin acento, mi mamá es de Cali y mi papá es costeño, pero no habla tan goleado”, contó recientemente para Shock y además recordó que de cartagenero tiene su amor por la champeta, por la comida de mar y la playa.

¿Cuánto mide Manuel Medrano?

Además de su cautivante voz, el intérprete de La Mujer Que Bota Fuego llama la atención por donde quiera que vaya gracias a sus 1.90 m de estatura. El artista nacido en Cartagena, pero criado en el sur de Bogotá no olvida la capital colombiana y sigue amando cada rincón de la ciudad como su favorita en todo el mundo.

No te pierdas las últimas noticias del mundo del entretenimiento

¿Manuel Medrano es gay?

A pesar de mencionar en reiteradas ocasiones a algunas exnovias que ha tenido, la sexualidad del cantante se vio cuestionada en mayo del 2017 cuando protagonizó un beso en la boca con su ídolo de 66 años Miguel Bosé. El momento se presentó mientras ambos cantaban sobre el escenario en el marco de los dos conciertos que tuvo el panameño en Bogotá.

Solo un año después, el cartagenero habló al respecto. Lo hizo en entrevista con Juanpis González, personaje interpretado por el comediante Alejandro Riaño, cuando este le preguntó directamente en qué momento de su vida se había dado cuenta que era gay. “Que buena pregunta. No me he dado cuenta de eso todavía. La gente se deja sorprender por unas cosas muy básicas, como puede ser una muestra de afecto entre dos personas (…) el beso fue algo como más artístico, como algo de respeto, un mensaje de amor”, confesó.