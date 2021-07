Manzanero y la intimidad de un seductor

El hijo de Armando Manzanero, Juan Pablo, reveló que ya las conversaciones sobre la bioserie del compositor de Somos novios, van muy adelantadas. En declaraciones para el programa Ventaneando, el heredero de la dinastía musical, afirmó que hace dos años está en conversaciones con varios productores, acerca del guion y de los actores que intervendrán en la serie. Sobre el protagonista no tienen dudas: prefieren a Pierre David, quien personificó al cantautor yucateco en Luis Miguel, la serie, aunque harán algunos ajustes con respecto a su aparición. ¨Lo vamos a vestir como se vestía y no como en esta serie tan fea (…), el estelar no va a ser ni guapo, ni alto, ni güero de ojo claro, de entrada, con eso nos vamos a identificar los mexicanos, se va a hablar maya en algunas escenas, mi padre empezó a hablar maya antes que español¨.

Reconocimiento al amor

El artista, nacido en Mérida, el 7 de diciembre, fue reconocido como El Rey del Romanticismo, obtuvo varios premios dos Grammy Latino (2001 y 2010), un premio Grammy (2014), un premio Lo Nuestro a la excelencia (1993). El último reconocimiento que recibió fue el premio Billboard de la música latina a la trayectoria artística. Se casó 5 veces y tuvo 7 hijos. El yucateco se convirtió en abuelo 16 veces.

No se sabe a ciencia cierta cuando iniciarían las grabaciones, teniendo en cuenta que la familia vive el luto reciente de la partida del ídolo musical. Armando Manzanero falleció el 28 de diciembre del 2020, a causa de complicaciones derivadas del covid 19. Los suyos quieren mostrarlo tal cual era, su genialidad artística, su humor y su cotidianidad, por eso se toman su tiempo. ¨Mi jefe era una persona muy divertida, muy romántica, muy inestable. Llevamos un par de años (trabajando en la serie), yo tengo firmado todo¨, dijo su hijo.