Marbelle reveló por qué se alejó de su hija: “no tengo problema con que sea gay”

La vida profesional y privada de Marbelle, la reina de música tecnocarrilera, ha sido de gran interés para miles de fanáticos. La artista se ha visto envuelta en polémicas, algunas veces por sus opiniones y otras, por temas referentes a su vida sentimental y familiar.

En una reciente entrevista con la presentadora Laura Acuña, en su programa La sala de Laura Acuña, Marbelle habló abiertamente de varios detalles de su vida, entre ellos, de sus hijas y de su novio Sebastián Salazar.

¿Cuántas hijas tiene Marbelle?

Como es bien conocido en el mundo de la farándula, Marbelle tiene dos hijas: Angie y Rafaella, de 23 y 20 años respectivamente. Hace un tiempo, la cantante tomó distancia de Angie, según se había dicho, supuestamente porque no estaba de acuerdo con la orientación sexual de su hija, quien vive con su pareja Johana, con quien tuvo a su hijo Alonso.

Marbelle detalló cómo es la relación con sus dos hijas, Rafaella y Angie Cardona Foto: Instagram

¿Por qué Marbelle se alejó de su hija mayor?

Sin embargo, en la mencionada entrevista, Marbelle aprovechó para desmentir que se alejó de Angie por su orientación sexual. “Yo no tengo problema con que mi hija sea gay, o sea yo no tengo ningún problema, de hecho, me parece divino como respeto la vida de Rafaella y la forma en que ha decidido llevarla y decidió independizarse a los 16 años y preferí no hacer de esto un paso traumático, sino decirle hagámoslo juntas quieres volar abre las alas mi amor y dale porque aquí estoy yo para recibirte si te caes”, afirmó la intérprete de Adicta al dolor.

Sobre la verdadera razón del distanciamiento, la artista dijo: “yo me siento orgullosa de lo que son mis hijas, mucha gente piensa que de repente con mi hija mayor me he alejado por su condición sexual que ella ya asumió con su pareja, cuando en mi casa realmente nunca existieron ese tipo de prejuicios. Sí me alejé de Angie por temas que tienen que ver como mamá e hija, como con esas cosas con las que uno no está de acuerdo con los hijos y le dices ‘no te lo voy a patrocinar y eso no te lo voy a aplaudir’”, aseguró.

PIENSAN QUE ME DISTANCIÉ DE MI HIJA POR SU CONDICIÓN S3XUAL: MARBELLE😱

¿Marbelle y su novio Sebastián Salazar se convertirán en padres?

En el espacio informativo también aprovechó para hablar de su pareja, el futbolista Sebastián Salazar, quien actualmente está fuera del país por motivos laborales. Al respecto, se refirió al tema de los hijos, el cual ha sido muy comentado entre ellos. “Quiero un hijo, estamos locos hace un par de años por un bebé, pero estamos dándole el tiempo al tiempo… si Dios nos lo regala pues perfecto y si mi cuerpo está en las condiciones de que lo hagamos será maravilloso y bienvenido y si no, pues, estamos trabajando en ello”, afirmó.

¿Cuántos años tiene Marbelle?

El nombre de pila de la cantante es Mauren Belky Ramírez Cardona, pero es conocida en el mundo artístico como Marbelle. Actualmente tiene 41 años y sueña con volver a ser mamá. Además de cantante, también ha incursionado como actriz y presentadora. El año pasado hizo parte del reality culinario MasterChef Celebrity hasta llegar a convertirse en una de las favoritas.

