Margarita Rosa de Francisco se despidió de las redes sociales: “estaba aturdida”

Desde que se alejó de la televisión hace cinco años, en 2018, Margarita Rosa de Francisco, recordada por sus interpretaciones en Café, con aroma de mujer, Los pecados de Inés de Hinojosa, Gallito Ramírez, La Caponera, El Desafío, entre otras, recurrió a las redes sociales para exponer su punto de vista y mantener el contacto constante con sus seguidores.

Desde entonces, la actriz y escritora de 57 años ha sido criticada por sus opiniones sobre diferentes temas que han terminado en polémica. Fue hasta hace apenas unos meses que los usuarios de internet notaron la ausencia de la caleña, quien tiempo después reveló la verdadera razón para retirarse oficialmente de plataformas como Twitter, Instagram y Facebook.

Margarita Rosa de Francisco presentó su nueva red social

“Abrí mi cuenta de Twitter en 2009. Me parecía muy entretenido aquello de tratar de decir lo más posible con una cantidad limitada de caracteres. Como ejercicio de raciocinio, ingenio y escritura era una diversión y, por supuesto, también directa con gente de todo el mundo. Por medio de esa red, en particular, conseguí nuevos amigos y tuve acceso a personas admirables. Lo que pasó es que me empecé a cansar del ruido que yo misma estaba produciendo ahí”, dijo recientemente para la revista Cambio.

Los usuarios de TikTok también se percataron de un nuevo usuario en la plataforma que subía videos de la actriz, pero el que más llamó la atención fue uno de ella cantando con su amigo y exesposo, Carlos Vives, la canción Gaviota, tema de la famosa telenovela que ella protagonizó junto a Guy Ecker en 1994. Luego, en otra publicación, volvió a dedicarle palabras de amor al artista mientra él se presentaba sobre el escenario. Días después, Margarita confirmó que esa era su cuenta oficial de TikTok.

“Esta es mi cuenta de tiktok oficial, no tiene el chulito, pero soy yo la que ha venido posteando últimamente aquí, fue la única cuenta o red que curiosamente no cerré porque me fui definitivamente de Twiiter, Facebook e Instagram; básicamente porque estaba aturdida con el ruido que yo misma estaba produciendo ahí. Sabemos que todas las redes tienen el potencial de ser toxicas”, aseguró para luego mostrar “el amor de su vida”, uno de sus cuatro gatos.