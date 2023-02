Mariana Mesa, exfinalista de ‘MasterChef Celebrity 2019′ tiene cáncer de seno

En las últimas horas, la extenista y periodista deportiva, Mariana Mesa, conmovió a sus seguidores con un conmovedor testimonio en el que confirma que padece cáncer de seno. La también exparticipante de MasterChef Celebrity no pudo contener las lágrimas al explicar el por qué había estado alejada de las redes. “Algunas personas me han escrito, por estos días, preguntándome por qué no he vuelto a subir contenido y por qué estoy tan alejada de las redes. Yo quería contarles que hace unos días recibí una noticia, un poco impactante, de un diagnóstico de cáncer de seno el cual recibo con todo el amo del mundo, con toda la humildad, con todo el deseo de salir adelante y dispuesta a recibir a este ‘maestro’ que llega a mi vida.”

En su relato, la risaraldense no pudo contener las lágrimas. Además, aprovechó para agradecerle a sus seguidores por estar pendiente de ella y por las oraciones que han elevado para su pronta mejoría. “Me abro completamente, para aceptar todo el aprendizaje que tengo que tener, que tengo que recibir, para poder sanarme y para después dejarlo ir...Quería compartir esto con ustedes...Gracias por estar siempre, por pensarme, por llevarme en sus oraciones, yo sé que voy a salir de esto con la frente arriba y el puño arriba”.

En la descripción del post que ya cuenta con más de 3 mil likes, agregó: “contrario a lo que de pronto algunos podrían ver de esta situación no estoy en un momento de oscuridad, por el contrario, estoy empezando a ver la luz por primera vez en mi vida. Solo he recibido bendiciones y señales de que todo está bien y todo estará bien. Agradezco y bendigo a cada médico, cada enfermera y cada persona que será parte de mi proceso porque confío en que están aquí para ayudarme a sanar. Agradezco a mi hijo, a mi familia, amigos y a cada persona que desinteresadamente se ha puesto la camiseta conmigo. Hoy me me vuelto a mirar al espejo con amor, con aceptación y con la fe y esperanza de que saldré victoriosa de ese partido”.