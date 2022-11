Mary Méndez defendió el show de Maluma en el Mundial de Catar 2022

Te puede interesar: Maluma confirma su participación en el Mundial de Catar

En los últimos días, Maluma ha estado en el ojo del huracán por aceptar su participación en el Mundial de Catar 2022. El artista se presentó el pasado fin de semana junto a Nicki Minaj y la libanesa Myriam con la canción ‘Tukoh Taka’, durante el ‘FIFA Fan Festival’ de Doha.

Pese a que ha recibido críticas por abandonar una entrevista en la que le preguntaron su opinión sobre su participación en el evento y las violaciones de derechos humanos en contra de las mujeres, hay quienes por otro lado, defienden al artista, como es el caso de la presentadora Mary Méndez.

Mary Méndez defiende a Maluma

A través de su cuenta de Instagram la presentadora de ‘La Red’ resaltó la participación del artista en el evento deportivo y calificó de “doble moral” a quienes lo critican.

“Es que dicen, cómo Maluma va a ir a Catar, porque eso es que allá los derechos de la mujer. Ah, no me digan que acá los derechos de la mujer son muy valorados, muy respetados, a cuantas mujeres no matan acá todos los días, a cuantas niñas no violan acá, qué pasa con la violencia intrafamiliar en este país, la desigualdad de género y la discriminación ¿Ustedes creen que acá en Colombia si se cumplen los derechos de la mujer? ¿Ustedes creen que aquí sí respetan a la mujer en realidad?”, aseguró.

Asimismo, el creador de contenido Mauricio Gómez, mejor conocido como ‘La liendra’, también se refirió al respecto: “Maluma, al igual que yo, es fiel hincha y apasionado por el fútbol, un deporte hermoso que no tiene la culpa de lo que está sucediendo. Dicen que en Catar murió mucha gente y es un Mundial muy corrupto, pues entonces no debieron hacerlo allá sabiendo lo que sucedió y, si la organización no se preocupó por cambiar la sede, ¿por qué habríamos de hacerlo nosotros?”, dijo.

