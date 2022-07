¿Mary Méndez salió de ‘La Red’? Esta es la razón por la que no sale en el programa

Además de presentadora, Mary Méndez es una reconocida modelo y actriz. La samaria lleva varios años siendo la conductora del programa de entretenimiento La Red, junto a Carlos Vargas, Juan Carlos Giraldo, Carlos Giraldo y Frank Solano.

Gracias a su talento y a su particular forma para contar las noticias de entretenimiento, Mary Méndez se ha ganado el corazón de los colombianos, quienes la echan de menos cuando, por alguna razón, no puede estar en el set junto con sus compañeros.

¿Por qué Mary Méndez ha estado ausente de ‘La Red’?

Hace unos meses, la samaria no estuvo por unos días en el programa; en su reemplazo, estuvo la actriz Shirly Gómez. En ese momento, algunos de los internautas llegaron a pensar que Mary se había ido definitivamente.

Eso también pasó en los últimos días, pues la presentadora dejó de aparecer en el programa. Para resolver las inquietudes de los internautas, la samaria decidió utilizar sus redes sociales y aclarar el verdadero motivo de su ausencia. De acuerdo con lo que dijo, simplemente se encuentra descansando en sus días de vacaciones, que tenía acumulados desde hace años. “Mis amores lindos, ¿ustedes por qué son tan ‘empeliculados’? Yo no me voy de La Red. Yo me tomé unas vacaciones, tenía tres años sin tomarlas y las tenía acumuladas. Me fui un fin de semana y ustedes con sus videos. Ya este fin de semana vuelvo a ‘La Red’, chicos, pero no sean así tan intransigentes, tampoco. Ayer que estuve en un lugar, me dijeron: ‘¿Ya no trabajas en La Red?’. Y yo, Dios mío, me fui un fin de semana, así que ‘tranquis’”, afirmó.

Foto de Mary Méndez con su hermana gemela fue sensación en redes

Hace unos días, la presentadora fue tendencia en redes sociales, luego de publicar una fotografía donde aparecía con sus dos hermanas. La instantánea generó confusión entre algunos internautas que desconocían que la presentadora de La Red tenía una hermana gemela. “Cuál es Mary Méndez”, “la otra mona se parece más a ti que tú”, “cuál es Mary... son iguales”, comentaron algunos usuarios.

