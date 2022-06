‘Masterchef Celebrity’: Isabella Santiago no ocultó su disgusto con los chefs

Cada vez falta menos para que los televidentes conozcan al ganador de Masterchef Celebrity 2022.

La cocina de RCN se ve cada vez más vacía, y en ella se siguen destacando varias celebridades desde el primer día. Isabella Santiago es una de ellas, quien además de brillar por sus preparaciones, no se queda callada ante ninguna injusticia.

Te puede interesar: La razón de Johanna Fadul y Juanse Quintero para irse de Colombia ¿Qué pasó?

En el capítulo más reciente, las cámaras del concurso captaron las caras de disgusto que puso Isabella por no haber sido llamada al atril para que los jurados probaran su preparación.

Isabella Santiago se disgustó con los jurados de Masterchef Celebrity

Para nadie es un secreto que, así como dice lo que piensa, a Isabella Santiago le encanta resaltar. Su más reciente participación en la cocina más famosa del mundo lo demuestra: a la actriz poco le gusta cuando las cosas salen diferentes a como lo había planeado, y le molesta aún más que su trabajo no sea valorado.

Así lo vieron los televidentes en el capítulo más reciente de Masterchef Celebrity, donde Isabella se mostró disgustada por no haber sido elegida por los jurados, Christopher Carpentier, Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch, para presentar su plato en el atril.

Te puede interesar: ¿Ya se conocieron? Chris Evans habló sobre Shakira. Esto dijo

Solo cuatro concursantes, entre ellos Tatán Mejía, fueron los seleccionados para probar sus postres, los mismos que Isabella criticó.

“Visualmente el plato de Estiwar no me gusta. Yo veo que llaman y llaman y yo acá sola. Dígame la torta de Chicho, mal cortada, mal porcionada, tú te imaginas donde yo hubiese llegado al atril con una rota como esa, me la ponen en la cabeza, pero como es Chicho no pasa nada” dijo Isabella mostrándose ofendida.

Isabella no pudo ocultar su molestia con los Chefs | MasterChef Celebrity