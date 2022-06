Masterchef Celebrity: Ramiro Meneses pidió perdón a los jurados

El concurso de cocina se pone cada vez más interesante mientras se van conociendo los finalistas cada semana.

El actor y director Ramiro Meneses se ha ganado la simpatía de los televidentes por mostrar su sencillez, además de buena sazón. Sin duda alguna, los jurados Nicolás de Zubiría , Jorge Rausch , Christopher Carpentier y la presentadora Claudia Bahamón también se han encariñado con cada celebridad que se ganó un cupo en la recta final de la competencia.

Te puede interesar: Jessica Cediel no para de luchar contra los biopolímeros

En uno de los retos más recientes, Ramiro Meneses sufrió de pena por el resultado de su preparación; aunque fue criticado por los jueces, más de un televidente aplaudió su honestidad y persistencia.

Ramiro Meneses pasó pena con los jurados de Masterchef

Por no haber escuchado claramente las indicaciones de los jurados Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Christopher Carpentier, a Ramiro Meneses “se le fueron las luces” en uno de los retos de la cocina.

No te pierdas las noticias que son tendencia en la farándula

Contrario a otras preparaciones con las que se destacó, el actor no logró presentar un plato digno para los jurados y chefs, pues no podía regresar, por segunda vez al mercado para escoger más ingredientes. Ramiro no aprovechó su primera y única ida.

Ramiro no se quedó sin cocinar, y con lo poco que tenía logró presentar una tostada de plátano con carne desmechada y huevo. Un plato que no daba la talla ni del participante, ni de los jurados.

Por su parte, y después de las palabras de disculpas del actor, Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Christopher Carpentier recibieron su defensa además de abrazarlo.

Ramiro, avergonzado, pide perdón a los Chefs | MasterChef Celebrity