¿Mauro Urquijo y María Gabriela Isler serán padres?

Hace unos meses, fue noticia en el mundo del entretenimiento en Colombia, la ruptura entre el actor Mauro Urquijo y su esposa, la modelo trans María Gabriela Isler.

En ese momento, y a través de sus redes sociales, la modelo samaria reveló por qué habían finalizado su matrimonio. “Le preguntan: ‘¿Por qué dejaste a María Gabriela si ella te quería? En todas las entrevistas ustedes hablaban de su amor y estaban juntos’. ¿Y saben qué respondió el muy estúpido ese?, que él me dejó porque no es gay y también que él vivía con una mujer que no amaba”.

En una entrevista con Lo sé todo, afirmó que el actor había sido muy desagradecido con ella: “yo me presenté como mujer. Mi cédula es de mujer. Estoy identificada con sexo femenino. (…) Tengo todos los derechos como mujer, para eso me operé. Estuve las 24 horas del día protegiéndolo. Dormía abrazada con él. Me tocaba llevarlo al baño. Yo era quien lo bañaba. Cuando hacía sus necesidades, yo era quien lo limpiaba”, dijo.

Sin embargo y aunque parecía que habían quedado muy mal, tiempo después, especialmente, el 10 de octubre del año pasado confirmaron su reconciliación.

Mauro Urquijo y María Gabriela Isler quieren ser padres

Después de enfrentar la dura prueba de la ruptura, la pareja reveló que tiene muchos planes para el futuro, entre ellos, la ilusión que tienen porque llegue un nuevo miembro a su familia. En el mencionado medio de comunicación, afirmaron: “nos gustaría ser padres. Nos gustaría adoptar un niño, tener un hogar conformado por un hijo”.

De igual manera, reveló que, desde que están juntos, la familia del actor no ha aceptado esa relación. “No aceptan que él se haya enamorado de una mujer trans, pero a mí no me importa. No es una época de mi vida en que debo consultarle a cada persona qué debo hacer”.

La pareja ha recibido todo tipo de comentarios por parte de los internautas, algunos a favor, y otros en contra. “Disfruten sean felices y que les valga lo que la gente piense”, “nada que ver”, “ese hombre no sabe ni lo que hace”.

¿Cuántos hijos tiene Mauro Urquijo?

Mauro Urquijo y la actriz Adriana López estuvieron juntos por más de 10 años. Fruto de su amor, nacieron dos hijos, Gerardo y Lucas. Con Connie Atuesta, su primera esposa, tuvo a su primogénita Valentina Urquijo.