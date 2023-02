“Me da tristeza”: Diego Guauque contó cómo le ha ido en sus quimioterapias

Después de someterse a dos cirugías debido al cáncer que padece, Diego Guauque, periodista de Séptimo Día, comenzó su tratamiento con quimioterapias para erradicar el leiomiosarcoma que le fue diagnosticado en su abdomen.

Diego Guauque, periodista de 'Séptimo Día', compartió con sus seguidores los detalles del primer día de su quimioterapia. Foto: Instagram

A través de sus redes sociales, el comunicador, esposo de la también periodista Alejandra Rodríguez, ha contado cómo ha vivido todo este proceso que, claramente, no ha sido nada fácil para él ni para su familia.

Diego Guauque relató las consecuencias de las quimioterapias

La semana pasada, el periodista se sometió a su primera quimioterapia. Han pasado cuatro días y su cuerpo ya comenzó a evidenciar las consecuencias. “Hoy es mi cuarto día después de mi primera quimioterapia, al principio me dieron unas náuseas y una especie de guayabo grande pero manejable, sin embargo, al día siguiente me surgió un síntoma que no esperaba y es que me empezó a doler donde me dolía al comienzo, como si me hubiera devuelto mes y medio atrás cuando arrancó toda esta pesadilla”, comenzó diciendo, mientras aparecía acostado en una camilla.

Enseguida, con su voz entrecortada, afirmó que los dolores han sido bastante fuertes y eso, a su vez, le ha generado mucha tristeza. “Siento clarísimo donde tengo el sarcoma porque me hacía fuerte, lo estoy manejando con unas pastillas, sobre todo para poder dormir para que me tranquilice. Hoy tengo el servicio de cuidados paliativos y decidí aprovecharlo, me vine para la clínica y aquí me aplican otra vez suero, otros medicamentos para el dolor, no ha sido fácil, me da tristeza, mi vida cambió de un momento a otro, pero bueno, son pruebas que hay que sacarlas adelante con verraquera, si el sarcoma está así es porque la quimio lo está atacando, nadie dijo que iba a ser fácil y así estoy para dar la pelea”.

La esposa del periodista, así como otros colegas, amigos y seguidores, le han enviado mensajes de aliento para que siga con fortaleza todo el tratamiento.

“Ánimo necesitamos buenos periodistas en esta vida”, “no es fácil pero tú puedes”, “estamos orando por ti”, “te enviamos mucha fuerza”, “que Dios te de las fuerzas para que sigas luchando”, “fuerza, ánimo y mucha fe”, “Dios es grande y te va a dar mucha fortaleza”, “fuerza campeón vamos que sé se puede”, “tú puedes y para Dios no hay nada Imposible. Saldrás victorioso de esta batalla”.