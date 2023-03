“Me daba vergüenza mirarlo”: Georgina Rodríguez cuando conoció a Cristiano Ronaldo

Además de los detalles que sigue revelando, de su vida cotidiana, la serie de Netflix Soy Georgina, existía ya mucha más información del pasado de la empresaria argentina, criada en España, que conquistó al astro del fútbol, Cristiano Ronaldo. Su historia de amor se volvió rápidamente tendencia cuando oficializaron su noviazgo en 2017 y, hasta entonces, es una de las más comentadas y envidiadas por fanáticos de la farándula.

Cristiano y Georgina se conocieron mientras ella trabajaba en una de las tiendas de la marca Gucci en Madrid. Un año después de conocerse, el deportista confirmó oficialmente su relación con la joven, nueve años menor que él. En noviembre del 2017 nació su primera niña, Alana Martina, cuarta hija del futbolista. En octubre del 2021 anunciaron su segundo embarazo, y en abril de 2022 recibieron a su hija Bella Esmeralda, lastimosamente el mellizo de la bebita falleció en el parto.

¿Cómo se conocieron Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo?

A propósito de la segunda temporada de su serie, Georgina ofreció entrevistas en su paso por Europa, una de las más sonadas fue su charla en el famoso programa El Hormiguero, donde reveló detalles de su vida personal con Cristiano y sus cinco hijos en total. “Soy muy organizada. Soy muy joven, me encantan los niños, los de los demás no”, reveló con la sinceridad que la caracteriza.

En su diálogo con Pablo Motos, la empresaria de 29 años recordó sus inicios con el jugador de 38 años. “Es un hombre guapísimo, cuando lo vi era tan guapo que me daba vergüenza mirarlo. Yo poca porque no le estaba atendiendo, en el momento que dejé de atender a una señora, me iba para casa y entraba él. Sentí mariposas.Yo soy muy vergonzosa, pero no fue de repente, pasó tiempo. Él es maravilloso, un padre 10, un hijo 10, hermano, amigo, pareja, empleado, jefe. Muchas veces estamos todos en casa juntos y veo lo afortunada que soy al haber sido elegida por él para formar esta familia”, expresó y recordó que cuando se hizo pública su relación, tuvo que dejar la tienda en la que trabajaba porque muchos fans la buscaban para fotografiarse con ella.

