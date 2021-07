“Me estaba quedando calva”, Luisa Fernanda W revela que padeció alopecia

Te puede interesar: Fotos: papá de J Balvin ‘presentó’ a su nieto Río

Luisa Fernanda W cuenta con más de 15 millones de seguidores, con los que diariamente comparte sus tips de maquillaje, tik toks, y también, momentos de su vida personal con su novio, el cantante Pipe Bueno, su hijo Máximo y varios de sus amigos.

En los últimos días, dejó preocupados a sus seguidores con la publicación de una imagen donde se observa una zona de su cabeza calva. Aunque la imagen fue tomada el año pasado durante el confinamiento, los usuarios no la pasaron por desapercibido. La influenciadora mostró sin ningún tipo de filtro el grave problema que la estaba dejando prácticamente calva.

Antes de publicar la fotografía, la empresaria expresó: “Yo me puse a buscar una foto de cómo tenía las entradas antes y miren este antes y este después”. Enseguida, grabó la misma zona de su cabeza que mostraba en la foto del año pasado, para comparar que ya tenía pelo gracias a unos productos especiales que empezó a usar.

“Miren el después, todo el pelo nuevo que me ha nacido… Ahí lo pudieron ver, prácticamente me estaba quedando calva”, afirmó la creadora de contenido. Muchos de sus seguidores le atribuyeron su alopecia al estrés, señalando que, posiblemente, la cuarentena y el encierro generado por la pandemia, le jugaron una mala pasada. También, hay otros que afirman que la caída de su pelo se dio por los constantes tintes y cambios de look a los que sometía su melena.

Puedes leer: Foto: James Rodríguez y Marc Anthony compartiendo palco

Por su parte, Luisa ha dicho en varias ocasiones que cada vez quiere mostrarse más natural, por esa razón, dejó de usar por un tiempo extensiones en su pelo y también en sus uñas, así como también procura salir en sus historias de Instagram sin maquillaje. “Yo amo los filtros, pero casi no los uso. De hecho, tengo dos, pero casi no los uso porque ya tengo la boca suficientemente grande como para ponerme filtros que me hagan ver así (hizo gesto de boca de pato) y no me gusta que a toda hora me vean con el pinche filtro, y los estoy acostumbrando bastante a que me vean así (desmaquillada)”.