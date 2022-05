“Me generó un quiste”: Piter Albeiro se someterá a delicada cirugía

Piter Albeiro es uno de los humoristas más reconocidos del país. Desde hace varios años vive en Estados Unidos donde se desempeña como empresario.

En los últimos días preocupó a sus seguidores, al revelar que deberá someterse a una delicada cirugía, pero sorprendentemente no se operará en el País del Norte, donde tiene su seguro médico, sino en Colombia. De acuerdo con sus declaraciones, en este momento tiene un quiste en su cadera. “Me fregué, no podía caminar, tuve que hacerme unos exámenes, afortunadamente yo tengo mi seguro acá en Estados Unidos, desde hace 10 años. Fui a la unidad de ortopedia y se dieron cuenta que se me rompió algo en la cadera y me generó un quiste”.

¿Por qué Piter Albeiro se realizará su cirugía en Colombia y no en Estados Unidos?

El humorista considera que en Estados Unidos hay muy buenos médicos y los aparatos necesarios. No obstante, cree que en Colombia hay más calidad humana. “Tengo que hacerme una cirugía, todos dicen que Estados Unidos es lo máximo, y sí, hay muy buenos doctores y buenas clínicas, pero como muchos colombianos decidí que me voy a operar en Colombia. No tiene nada que ver con los costos. Yo lo hago porque me parece que la calidad humana de los médicos es muy grande, el sistema de salud de Colombia es muy bueno, con fallas, como todo pero es un sistema que funciona”, puntualizó.

Por ahora, no se conocen más detalles sobre la cirugía. Lo que sí aclaró el humorista, es que no está hablando mal del sistema de salud de Estados Unidos, sino que por el contrario, está hablando muy bien del colombiano, pues varios integrantes de su familia, incluidos su padre, su hermana, su cuñado y sus primos son médicos y por esa razón, defiende lo que conoce.

El humorista lleva varios años alejado de las cámaras y los escenarios. Recordemos que por varios años hizo parte del elenco de Sábados Felices. Más adelante, participó en MasterChef Celebrity y el año pasado hizo parte del grupo de jurados de La máscara, del canal RCN.