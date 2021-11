“Me ha dolido ese malentendido”: Amparo Grisales sobre polémica en ‘Yo me llamo’

En los últimos días, se hizo tendencia el capítulo de Yo me llamo en el que se presentó la imitadora de la cantante estadounidense, Britney Spears. La concursante logró hacer una excelente réplica de la apariencia física de la artista, pero no logró convencer a los jurados con su voz.

Más allá de su show, hubo algo en particular que revolucionó las redes sociales, por cuenta de los comentarios de la actriz Amparo Grisales y el cantante Yeison Jiménez luego de darse cuenta que la imitadora era trans. La jurado se levantó de la mesa y se acercó a ‘Britney’ para analizarla de arriba abajo con su lupa; luego, les hizo señas a sus colegas sobre el sexo de la imitadora. Después de que la concursante salió del escenario, la diva de Colombia comentó: “¿no se dieron cuenta que es hombre?”. “Donde hubiera sido una mujer le hubiera dicho mamacita”, agregó el cantante de música popular.

A Yo Me Llamo Britney Spears le aplaudieron su coreografía, pero no bastó | Caracol TV

Por ese motivo, algunos internautas, que apoyan a la comunidad LGTBIQ+, aseguraron que se trató de un acto de transfobia, por lo que los jurados fueron fuertemente criticados. Debido a eso, el capítulo de este lunes inició con un sentido mensaje de parte de los tres jurados de Yo me llamo, quienes se disculparon y aclararon lo ocurrido con la participante.

La transfobia no tiene fronteras. Estoy que echo chispas con esta grosería de @Amparo_Grisales en contra de una participante trans en #YoMeLllamo



¿Cómo es posible que nadie la haya increpado?, ¡¿CÓMO?!pic.twitter.com/4yjq9YWMM6 — Láurel Miranda (@laurelyeye) November 6, 2021

“No debía pasar de un apunte, ni de un toque de buen humor; terminó siendo todo lo contrario, por eso, si ofendí a alguien reitero no era mi intención, ni la del programa y mucho menos de Caracol Televisión, una empresa respetuosa de la igualdad y de los derechos de todos. “En este mismo programa me he declarado consentidora, defensora y admiradora de la comunidad LGTBIQ+ y por supuesto, lo sigo siendo, por eso me ha dolido tanto este mal entendido”, dijo la actriz. Por su parte, Yeison Jiménez aclaró que todos son bienvenidos al programa. “Nunca ha habido ni habrá mala intención de nuestra parte, sin importar género, raza o nivel económicos, todos son bienvenidos a este escenario, yo me uno a Amparo y si alguien se sintió ofendido, de nuestra parte mil disculpas”. Finalmente, César Escola afirmó que llevarán a la imitadora de Britney Spears como invitada especial al set.