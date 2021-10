“Me sentí valorado”, Chui Navarro sobre ´La voz´

Jesús ´Chui ´Navarro, a quien los colombianos vieron cada noche en el canal Caracol, habló de lo que sintió como jurado de La voz kids y de La voz senior. Para el mexicano, integrante de la agrupación Reik, famosa por temas como Yo quisiera y Si me dices que sí, la experiencia de trabajar con los pequeños talentos fue maravillosa. “Tienen energía de niños y andan en una cosa y en otra, son puros, y todo lo que te dicen viene de sus corazoncitos. Lo disfruté un montón, todos los niños que me escogieron y que estuvieron en mi equipo me dejaron algo de aprendizaje, de cariño”. Y hablando de lecciones, para Navarro, los participantes también fueron maestros. “Fue un constante recordatorio de que hay que tener ligereza con la vida, que no hay que tomársela tan en serio”. El cantautor nacido en Mexicali, que había visitado varias veces nuestro país, se sintió muy feliz durante su permanencia en Colombia. Desde el principio, la producción lo hizo sentir como en casa. “Me sentí muy agradecido de estar ahí, me sentí bienvenido, querido, valorado. Fue una experiencia superbonita estar allá”. Chui habla con afecto sobre Andrés Cepeda, su colega y amigo, a quien define como ´un príncipe´, uno de los mejores anfitriones, y también tiene palabras de cariño por ´las Lauras´, en especial por Laura Tobón, quien no sólo le enseñó los restaurantes que debía visitar en Bogotá, sino que organizó todo el tour que el cantante realizó con su familia en Cartagena.

El mexicano también quedó muy impresionado con la moda colombiana, y declaró que se llevó a su país muchas de las prendas y accesorios que usó durante su participación en La voz, todo hecho en Colombia.

Estos y muchos detalles más, los podrás encontrar en la más reciente edición de la revista Vea, que se encuentra actualmente en circulación.