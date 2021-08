“Me siento más seguro que nunca”: Manuel Turizo y su evolución musical

Recientemente, el cantante Manuel Turizo y la argentina Tini Stoessel estrenaron su videoclip Maldita foto. Muchos internautas llegaron a pensar que la pareja de artistas estaba sosteniendo una relación amorosa, pero solamente son grandes amigos.

Manuel Turizo tiene 21 años. A su corta edad tiene un gran reconocimiento a nivel nacional e internacional. Su inicio en la música se dio cuando, junto a su hermano mayor Julián Turizo, compuso el sencillo Una Lady como tú, canción con la que se dio a conocer y saltó a la fama. Ha colaborado con artistas como Ozuna, Juan Magan, Mau y Ricky, Nacho, Tini, entre otros. En diálogo con Vea reveló cómo se siente al ser uno de los artistas más reconocidos del país.

¿Cómo puedes describir este momento de tu vida?

“Siento que estoy en el mejor momento, estoy más preparado que nunca, con más herramientas que nunca, con muchas ganas y más seguro que nunca. El Manuel Turizo de hace dos o tres años no tenía la misma seguridad que el Manuel Turizo de hoy. Estoy muy contento, feliz y tranquilo con lo que estoy haciendo”.

¿Cuál es el secreto para estar siempre en tendencia?

“Creo que no hay ningún secreto, el único es ser tú. Soy cantante, de pronto a alguna gente le gusta mi forma de ser, como soy, pero al fin y al cabo yo soy real con lo que soy, con la música que quiero mostrar. La gente está conectada con lo que quiero transmitir en la música”.

¿En qué cambió Manuel Turizo con la pandemia?

“Me volví más disciplinado, antes era un poco más desordenado en mis temas de vida. Me volví mucho más comprometido. Estar encerrado y sentir la falta de trabajo, de cosas que hacer, de herramientas, me sacudió bastante”.

¿Qué cosas no conocemos de Manuel Turizo?

“Me gusta dormir hasta tarde. Trasnocho mucho, me quedo como hasta las 3 a.m. trabajando o haciendo cualquier cosa y me levanto tarde siempre. Empiezo como a las 11 a.m., entreno y ahí sí comienzo el día. Aparte de la música, mi vida es muy sencilla en realidad. Soy famoso por mi música, pero mi vida es sencilla como la de cualquier otra persona”.