“Me siento ultrajada”: la actriz Yesenia Valencia llora al llegar a México

A través de su cuenta de Instagram, Yesenia Valencia denunció que mientras realizaba un viaje internacional, su maleta fue destruída y todos sus elementos personales fueron revolcados.

En medio de lágrimas y desesperación, la antioqueña de 42 años afirmó que ese hecho se trató de un abuso en contra de su intimidad. “Cuando saqué mi maleta del plástico estaba destrozada y les voy a mostrar un carrete para que ustedes la vean, le dañaron el cierre, estaba abierta, la habían esculcado y yo les juro que me estoy sintiendo como violada. Yo no sé si uno puede sentirse tan vulnerado en sus derechos (...) Esto es muy agresivo contra un ser humano y, si es el caso, entonces que me llamen y yo la abro, porque no tengo ningún inconveniente en mostrar lo que llevo”.

Yesenia le pidió públicamente al aeropuerto El Dorado y al de México que le dieran una explicación, pues aunque no le ve problema a que revisen sus maletas, su molestia se dio por el estado en el que se la devolvieron. “Me siento violada, me siento ultrajada, porque además, siento que yo no merezco esto. Esto es muy agresivo, llámenme y yo la abro, no se preocupe yo abro mi maleta, no tengo problema en mostrar lo que llevo, no hagan eso, eso es agresivo contra un ser humano. Si usted no está seguro que esa maleta lleva cocaína, que es lo que buscan, pues llamen al dueño. No me parece chévere esta situación”.

¿Qué le respondió el aeropuerto El Dorado a Yesenia Valencia?

Después de haberse hecho viral la denuncia de la actriz, el aeropuerto se comunicó con Pulzo y le envió un mensaje a Yesenia: “te informamos que con el fin de prevenir riesgos en la seguridad aérea contamos con un sistema de revisión de equipaje automático con equipos especiales de detección de explosivos y mercancías peligrosas. Si estos equipos detectan alguna alerta, debemos realizar una inspección. Adicionalmente, la Policía Antinarcóticos cuenta con un procedimiento en el que define el equipaje que debe ser inspeccionado y realiza ese proceso de manera directa”.

“Siempre que se realizan inspecciones físicas, bien sea por parte del Concesionario o de la Policía, se hace en presencia de personal de las aerolíneas, empresas que deben definir si los pasajeros deben ser informados y presenciar la inspección”.