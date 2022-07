“Me tocó dejarlo”: Sara Uribe reveló cómo avanza la salud de su hijo Jacobo

Jacobo, el hijo Sara Uribe, se ha convertido en el protagonista de muchas de sus publicaciones. Desde que nació, la ex de Fredy Guarín han compartido con sus fanáticos en Instagram algunos detalles sobre su vida como madre.

Te puede interesar: “Eres un guerrero”: Sara Uribe reveló la situación médica de su hijo. Esto le pasó

Recientemente, la modelo y presentadora contó que su primogénito tuvo que ser operado de las amígdalas y adenoides. Por esa razón, el pequeño de tres años ha tenido que estar en recuperación con todos los cuidados necesario.

Sara Uribe reveló cómo avanza la salud de su hijo Jacobo

Hace unas horas, Sara Uribe publicó unas historias, contando cómo ha estado su hijo después de la cirugía. Según lo que dijo la presentadora, la recuperación ha sido un poco complicada. “Aquí donde me ven, he pasado tres noches sin dormir bien. Tengo muchas ojeras”, dijo mientras mostraba el momento cuando su hijo comía.

Vea también: Sara Uribe abrió su corazón y contó hace cuánto no tiene una relación

Entre los cuidados de Jacobo y sus compromisos laborales, Sara Uribe ha tenido que soportar largas jornadas que la han tenido un poco agotada. Sin embargo, hace todo por amor a Jacobo y por verlo bien. “Me tocó dejarlo para que me lo cuiden muy bien para ir a trabajar, pero aquí estamos, al pie del cañón”.

Para su fortuna, el niño ha venido evolucionando muy bien gracias a todos los cuidados que ha recibido en estos días. “Comiendo suavecito, aquí estoy vigilándolo porque tiene que masticar muy bien para que no le duela. Ya le di los remedios, necesito que se duerma y que yo pueda dormir. ¡¡Por Dioss!! Porque mañana trabajamos temprano”, dijo en sus redes sociales la expareja de Fredy Guarín.

Te puede interesar: “Nos duele verla adicta a una droga”: Sara Uribe sobre la enfermedad de su mamá

Sara Uribe reveló el drama que vivió cuando regresó a Colombia

Luego de su ruptura con Fredy Guarín, el padre de su hijo, con quien vivía en China, Sara Uribe regresó al país. La antioqueña había renunciado a su trabajo y a su vida en Colombia por amor. Por esa razón, el retorno no fue nada fácil pues no atravesaba un buen momento. “No saben todo lo que le pedí a Dios, de rodillas, que me devolviera ‘la luz’, que me devolviera esto. Y Dios me lo dio. Vi tantas mujeres, diciéndose cosas feas ellas mismas… Ni usted ni yo somos más lindas o más feas que otras. Yo me empecé a ver más bonita, porque ustedes me lo dijeron hoy, porque me empecé a querer, me empecé a amar. A pesar de todo, me aprendí a dar un valor”, dijo entre lágrimas, a través de sus redes sociales.

Luego, contó que, gracias a Dios, pudo volver a salir adelante con su hijo y recuperar su vida. “Dios me paró del lodo, me bendijo, me puso acá otra vez… De rodillas le decía: ‘Señor, devolveme mi carrera, devolveme mi vida, trabajar con lo que yo hacía, que me paguen por lo que sé hacer’. Y me lo devolvió…Hoy lloro de felicidad, porque ustedes son muy lindos conmigo”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí