“Me vi muerta”. Aterrador testimonio de presentadora víctima de robo en Bogotá.

“Les voy a contar algo aterrador que me pasó el martes. No quise publicarlo en su momento, pero hoy tengo varias lecciones que compartir y quiero hacer un merecido reconocimiento a la @PoliciaBogota”, así inició este desgarrador relato la presentadora de noticias RCN Maritza Aristizábal, quien fue víctima de delincuentes que la atracaron en el centro de Bogotá.

“A las 6:20 pm iba en un carro por la circunvalar hacia el norte. Para “evitar el trancón” Waze nos desvía por la Perseverancia y nos mete en una calle angosta, oscura y peligrosa. 50 metros más adelante había un carro bloqueando la vía, en ese momento aparecen varios tipos con armas blancas que nos rodean”. Luego de esta descripción de los hechos, continua: “Uno rompe el vidrio de atrás, me amenaza con cuchillo y dice que le de todo o me va a matar. Otro, amenaza al conductor y le quita el teléfono. Uno más entra por la ventana del copiloto y empieza a sacar lo que encuentra. El último se monta al carro en la parte de atrás me agarra como para bajarme y me intimida con una navaja mientras repetía que le diera todo o me mataba, yo ya no tenía nada más que darle. Era tal la agresividad de los ladrones que me vi muerta”, relata recordando el angustiante momento y agregando que sintió que allí terminarían con su vida. “Cerré los ojos y como despedida dije: ‘Dios te dejo mi familia y mi bebé, cuídala’… Al final ellos se van, ¡se van!, no lo podía creer, además en medio de la confusión yo había logrado sacar mi cédula, el registro civil de mi hija quedó en el piso y el conductor tenía sus papeles. Mejor dicho, después de ‘darnos por muertos’ estábamos vivos, sin un rasguño y con los documentos. Ahora estaba en shock, pero de la felicidad y la incredulidad”.

Maritza Aristizábal finaliza contando que, tras salir ilesos del robo, la policía los ayudó. “Sobre la quinta encontramos varios policías a quienes les pedimos ayuda. Estuve más o menos hasta las 2 am poniendo la denuncia. El viernes me llaman a decirme que lo recuperaron todo”. Y da el crédito a las autoridades que le colaboraron. “Ustedes no se imaginan el trabajo que hace la policía en investigaciones y operativos que incluso puede costarles la vida. Creo que no hay profesión más arriesgada, sacrificada y al mismo tiempo ingrata. Quise publicar esto porque yo no soy un caso especial. Son cientos los que se resuelven a diario, pero no se vuelven noticia y quedan en el anonimato. Las buenas historias también hay que contarlas, ese es mi poder en este instante. De nuevo gracias @PoliciaBogota y SIJIN Bogotá. Mi única forma de agradecerles fue invitarlos a un café y tomarme esta foto con ellos que sí son héroes”, finaliza conmovida y muy agradecida la periodista y presentadora de Noticias RCN.

