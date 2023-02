Megan Fox y Machine Gun Kelly terminaron: los rumores de infidelidad aumentan

Un año después de comprometerse, Megan Fox y Machine Gun Kelly aumentan rumores de separación luego de no volverse a mostrar juntos y borrar sus fotos de redes sociales. La actriz y el rapero se conocieron grabando la película Midnight in the Switchgrass, luego, en mayo del 2020, se conoció que ella se había separado de su esposo y padre de sus hijos, Brian Austin Green. En octubre del 2021, se divorciaron oficialmente.

El noviazgo entre Megan y Machine Gun Kelly se hizo oficial en el mismo 2020, un año y medio después, el 11 de febrero de 2022, el rapero le pidió matrimonio. Hasta hace unas semanas, presumían de su amor en redes y en eventos sociales, incluso la actriz de 36 años acompañaba a su prometido a la mayoría de conciertos, pero su falta de amor público, alertó a sus seguidores.

¿Megan Fox y Machine Gun Kelly terminaron?

Según usuarios de internet, la pareja habría borrado u ocultado de redes sociales la mayoría de sus fotos juntos. El ‘post’ más reciente de la actriz encendió las alarmas de una posible separación y aumentó los rumores cuando eliminó, de repente, su usuario de Instagram.

Antes de irse de la red social, Megan publicó una galería de imágenes tomadas en un espejo donde luce un enterizo negro. En la descripción, escribió una frase de la canción de Beyoncé, Pray You Can Catch Me, en la cual habla de una supuesta infidelidad de su esposo, Jay-Z. Ahí, aunque podría ser solo una coincidencia, sus seguidores interpretaron que sería una directa para su pareja. “Puedes saborear la deshonestidad / Está en tu aliento”, escribió Fox en la publicación. Medios internacionales mencionan a la guitarrista Sophie Lloyd, integrante de la banda del rapero, con quien Machine, supuestamente, le habría sido infiel a su prometida.

Megan Fox y Machine Gun Kelly. Foto: @eonlinelatino

Hasta el momento, ninguno de los dos, ni sus representantes han hablado al respecto. Sus millones de fanáticos siguen expectantes sobre el tema, esperando que todo se trate de un rumor y pronto los vean caminando hacia el altar para darse el ‘sí'.