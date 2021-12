Meghan y Harry presentaron a Lilibeth

Meghan y Harry aprovecharon la Navidad para presentar a Lilibeth Diana, la hermana mayor de Archie. Foto: Instagram/alexilubomirski

Meghan Markle y su esposo Harry aprovecharon la Navidad para presentar al mundo a su hija Lilibeth Diana, de 6 meses. La pareja, que tiene un hijo mayor, Archie, de dos años medio, posó para su tradicional postal navideña, y lo hizo por primera vez con sus dos niños. El matrimonio, que ahora reside en Montecito, California, incluyó un emotivo mensaje: “Felices vacaciones…Este 2021 le hemos dado la bienvenida a nuestra hija Lilibeth. Archie nos convirtió en mamá y papá, y Lili nos hizo familia. Mientras esperamos el 2022, hemos hecho donaciones en su nombre a varias organizaciones que honran y protegen a las familias, desde Afganistán hasta Estados Unidos: Team Rubicon, Welcome Us, Human Firs Coalition, Humanity Crew & Paid Leave For All, PL+Us, Marshall Plan for Moms. ¡Os deseamos unas felices fiestas y un próspero Año Nuevo de nuestra familia a la tuya! Como siempre Harry, Meghan, Archie y Lili”.

La fotografía fue tomada por Alexi Lubomirski, famoso fotógrafo que ha captado sus momentos más especiales, como su compromiso y su matrimonio, publicó la foto en sus redes sociales y manifestó su sentimiento por Harry, Meghan y sus niños. “Este es uno de esos proyectos raros y especiales que uno tiene la suerte de formar parte. Poder continuar la historia de esta familia a la que fotografié primero como pareja comprometida, luego el día de su boda, como pareja casada, y ahora ver su amor manifestarse en dos hermosos hijos, ha sido un honor encantador”.

Lilibeth, parte de la tradición

Harry y Meghan han convertido su postal de Navidad en una tradición, que empezaron en 2018, cuando estaban recién casados y en 2019, cuando residían con su bebé en Vancouver. Al año siguiente, aparecieron junto a Archie y sus perros Guy y Pula.

Lilibeth Diana Mountbatten- Windsor nació el 4 de junio de 2021, en el Santa Barbara Cottage Hospital. Sus nombres fueron escogidos como homenaje a dos mujeres muy importantes en las vidas de sus padres: la reina Isabel II y Lady Diana Spencer, abuela y madre de Harry.