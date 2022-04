“Menos mal no me tocó bailar con ella”: Cristina Warner sobre Greeicy Rendón

Cristina Warner es una reconocida modelo y actriz española que se abrió camino en la televisión colombiana. Participó en Susana y Elvira, Las trampas de falopio, El capo 3, entre otras. Recientemente, hizo parte del elenco de Ritmo Salvaje, una nueva serie colombiana que es protagonizada por Greeicy Rendón y Paulina Dávila, que habla de la desigualdad en el mundo del baile y de todo lo que se tiene que hacer para cumplir los sueños. En entrevista con Vea, la actriz nos habló de su personaje.

¿Cuál fue el reto más grande que asumiste con tu papel de Miranda en Ritmo Salvaje?

“El reto del baile obviamente, un súper reto. Miranda es una bailarina profesional y tuvimos dos meses y medio de ensayos a diario para esa escena de baile que amé. Fue un grandísimo reto porque tenía que hacerle creer al mundo que yo realmente era una bailarina profesional, directora de una gran compañía de baile y actuación”.

¿Qué tan buena bailarina eres?

“El baile debería formar parte de la vida de todos, es una manera de expresarse, de relajarse, de hacer catarsis. Yo llevaba tiempos tomando clases de baile urbano porque soy una europea viviendo en Colombia, y quería ser una latina más. Me gusta bailar pero muy lejos de lo profesional”.

¿Cómo te fue trabajando con Greeicy Rendón?

“Menos mal no me tocó bailar con ella. Es que es de otro nivel, cualquier persona que se ponga a su lado, de verdad, yo no he visto otra bailarina como ella, he visto bailarinas muy buenas, pero Greeicy es otro universo. Solo tengo palabras de agradecimiento hacia ella, súper generosa, una bellísima persona, crear con ella es delicioso, porque además, proponíamos y surgía la magia. Muy generosa en escena y fuera de escena, le tengo mucho cariño como persona”.

¿Qué te ha tocado hacer para cumplir tus sueños?

“He tenido que luchar mucho por mis sueños, no me la han puesto fácil nunca, realmente. He tenido que demostrar mucho, pero yo he sido una persona super perseverante, no abandono fácilmente, soy terca, y aunque muchas veces surjan las dudas, siempre hay una fuerza interior que resurge y gana. Entonces yo creo que las cosas buenas que me están pasando hoy en día, en mi carrera profesional, son gracias a esa lucha”.

“No existe un actor que no haya recibido un no por respuesta, y eso forma parte del proceso. Tengo una relación muy sana con la actuación y gracias a que yo antes fui modelo y tuve una carrera como modelo profesional muy buena y viví en las principales capitales de la moda a nivel mundial, y la moda también es muy cruel y es muy dura, entonces yo ya venía con una masterclass”.