Merbelle sí se iría de Colombia y este sería su próximo destino

En los últimos días, mucho se ha comentado en redes sociales que la cantante Marbelle se iría de Colombia, debido a la actual coyuntura política que atraviesa el país. Pues la misma ‘Reina de la tecnocarrilera’ lo había afirmado en un pasado. Ahora, los internautas se preguntan sí cumplirá o no la promesa.

¿Marbelle sí se irá de Colombia?

Según la periodista Graciela Torres, más conocida como ‘La negra candela’, reveló que la cantante y actriz tendría varias ofertas para realizar una gira musical fuera del país.

“Nos enteramos de que tiene una invitación de unos empresarios internacionales para hacer una gira de conciertos fuera de Colombia. Ella ha vuelto a reunir a su equipo de trabajo, que estaba disuelto por los últimos acontecimientos, y seguramente se marchará a cantar, lo que es su verdadera profesión”, afirmó.

De igual modo, aseguró que Marbelle tendría intensiones de impulsar su carrera artística en tierras aztecas. “Nos enteramos de muy buena fuente que unos empresarios mexicanos estaban buscando a una cantante del mismo perfil de Jenny Rivera, para impulsarla dentro del folclor mexicano, en reemplazo de esta señora que falleció en un trágico accidente con 43 años de edad”.

Recordemos, que durante su participación en la pasada edición de MasterChef Celebrity, Marbelle estuvo en el ojo del huracán debido a su controversial comportamiento con los demás compañeros. Frente a la críticas que recibió en su momento, la caleña se refirió al tema:

“Mucha gente me ha dado durísimo en redes, que yo no sé cocinar, pero es que yo en ningún momento dije que sabía cocinar, yo fui a aprender. He tratado de ser respetuosa, con todos mis compañeros me la llevé bien. Efectivamente hicimos un clic con Carla, Viña y Cata y eso generó incomodidad en el resto, nos han dicho de todo, nos han dado un matoneo impresionante en las redes”, aseguró.

