¿Michel Brown volverá a ‘Pasión de Gavilanes 2’ con su papel de Franco Reyes?

18 años después de que fuera emitida por primera vez la exitosa serie Pasión de Gavilanes, sigue siendo todo un fenómeno televisivo, sobre todo, porque hace unos meses, la cadena Telemundo anunció el rodaje de una segunda temporada, noticia que causó furor en todos sus fanáticos.

Te puede interesar: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Algunos de los actores que conforman el elenco original seguirán participando con sus personajes. Sin embargo, el argentino Michel Brown, quien interpretó a Franco Reyes, desde el primer momento confirmó su ausencia. De hecho, de los seis protagonistas es el único que inicialmente no estará.

Puedes leer: La verdadera razón por la que Michel Brown no estará en ‘Pasión de Gavilanes 2′

Hace unos días, en medio de una entrevista con Telemundo, le preguntaron sobre su personaje en Pasión de Gavilanes, pero para sorpresa de todos, no negó completamente su participación como lo había hecho antes, sino que planteó la posibilidad de regresar, aunque tampoco lo confirmó. “todavía no se sabe nada”, dijo con una sonrisa en su cara y con la que sembró la duda si Franco Reyes seguirá siendo interpretado por él. “Voy a estar rodando una serie, pero... Mí no habla inglés”, fue lo que dijo en diálogo con Adamari López.

Michel Brown es Roberto Plazas en la serie "Parot" | hoyDía | Telemundo

Por ahora, el futuro de Franco Reyes y su historia de amor con Sarita Elizondo es incierto, pues no se sabe si definitivamente no hará parte del proyecto o si tal vez, tenga apariciones esporádicas. Lo que sí es cierto, es que ya comenzaron las grabaciones en Villa de Leyva y varios de sus actores han expresado su felicidad a través de redes sociales.

Te puede interesar: Conoce al actor que reemplazaría a Jorge Cao, don Martín en Pasión de Gavilanes 2