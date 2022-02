Miguel Varoni tuvo que volver al quirófano por complicaciones médicas

Miguel Varoni, el actor de 57 años recordado por su papel de Pedro Coral, en Pedro, el escamoso, ha sido tendencia en los últimos días, todo por cuenta de unos retoques estéticos que se realizó con el fin de verse más joven. El procedimiento generó todo tipo de comentarios entre los internautas; algunos elogiaron los resultados, mientras que otros criticaron su decisión.

Hace poco, el actor mostró con orgullo cómo quedó su cara y su cuerpo tras la cirugía. De hecho, le salió al paso a las críticas e invitó a sus seguidores a que no tuvieran temor de los grandes cambios. “Que no tengan miedo, que se aventuren, que se diviertan haciéndolo como yo lo estoy haciendo. Que sean un poco locos, pero eso sí, con responsabilidad”.

¿Qué le pasó a Miguel Varoni?

Sin embargo, no todo fue color de rosa. Cuando todo parecía ser un éxito, Varoni reveló que, a pocos días de su procedimiento quirúrgico, sufrió una amarga experiencia debido a una complicación médica por no tener los cuidados necesarios en su postoperatorio. “Yo salí como un lulo (…) me movía sabroso… me moví y sentí como un ‘trick’ en la herida, pero yo no le puse atención y seguí (…) como a la media hora empecé a sentir como que sudaba y llamé a la enfermera para que me quitaran la faja”.

Según aseguró el esposo de la actriz Catherine Siachoque, de repente comenzó a sentir que su cuerpo se desvanecía. Finalmente, tuvo que ser llevado de urgencias a la clínica. “Se me empezó a caer el mundo y me caí boca abajo sobre el dren que tenía aquí y sentí dolor. Me volteé y dije que me dejaran. Llegó todo el mundo al hotel que es cerca de la clínica, pero Alan estaba desde Barranquilla y le tocó mirar por videollamada. Me llevaron a la clínica en silla de ruedas”.

Por su parte, Alan González, el médico cirujano que lo intervino, explicó lo sucedido. “Le dije Migue, fresco. Teníamos todo listo para cirugía, pero él estaba sonriente y bien de signos vitales. Abrimos y había un hematoma. Lo drenamos y todo bien. Me parece honesto que él quiera contar estos problemas”.

Finalmente, Miguel Varoni reflexionó sobre lo sucedido. “Pensé en que le jodí el domingo al doctor y tomé más conciencia porque me cuidé más y estuve muy concentrado en la recuperación. El cirujano hace lo suyo, pero uno como paciente debe poner lo suyo, o la vaina no funciona”.