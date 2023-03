Mile Vergara reapareció tras sufrir derrame cerebral: “La movilidad es limitada”

Apenas hasta hace unos días, la actriz Ana Milena Vergara de la Espriella, más conocida como Mile Vergara, reapareció en sus redes sociales después de no publicar nada desde diciembre del año pasado. La también cantante y exreina, volvió a preocupar, este mes, por su salud a sus familiares y seguidores. En junio del 2022, la barranquillera de 62 años, se enfrentó a una prueba de vida al sufrir de una isquemia cerebral.

Ahora, casi nueve meses después, la actriz continúa recuperándose y trabajando en la movilidad de su cuerpo, la cual perdió en gran parte desde el año pasado. Hace unas horas, la recordada Rosalía Cabrales de Chepe Fortuna, contó a sus 25 mil seguidores de Instagram que sufrió de una recaída en su salud.

La reconocida actriz barranquillera está hospitalizada en la ciudad de Sincelejo desde hace varios días. Foto: Instagram - Instagram

¿Qué le pasó a Mile Vergara?

A través de un ‘post’, Ana Milena contó que ya se encontraba recuperada del ‘susto’ que vivió hace poco. “Hoy no fue un día fácil, me sentí muy incómoda y a veces me pasa, más porque la movilidad la tengo limitada pero al final del día me alegré, me volví y me bañé, me puse bonita y me tomé estas fotos. Ya me siento mucho mejor. ¿La moraleja? Hay que darle con toda así a veces no nos sintamos como queremos, al final la magia ocurre! Los amo muchooo”, escribió.

Luego, en un video, mostró con más exactitud su estado y envió un mensaje de agradecimiento a sus fanáticos. “Todos ustedes me conocen y pues miren, me dio un derrame horrible, horroroso, pero gracias a ustedes estoy aquí. Por lo menos puedo hablar porque hubiera podido quedar peor, pero gracias a Dios de verdad”, expresó. En las imágenes se le ven sonriente, como se ha caracterizado desde hace décadas, pero aún con muchas secuelas del accidente, sin poder mover la mitad de su cuerpo y con dificultad para hablar.