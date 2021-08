Montaner de aniversario: en su boda conoció al amor de su vida

¨Hoy hace 32 años, me casé con este caramelo. Ya lo he hecho 6 veces, nos elegimos cada 5 años una y otra vez. Amo cada parte de ella¨. Con este mensaje enamorado, Ricardo Montaner celebró, en redes sociales, un nuevo aniversario con Marlene Rodríguez Miranda, la mujer de la que se enamoró hace 35 años, la madre de sus hijos Ricky, Mau y Evaluna. El secreto de Montaner para mantener la llama del amor encendida después de tantos años, y disfrutar cada día del amor de su esposa, lo comparte siempre con sus seguidores, y no duda en decirlo una vez más, en esta, su celebración de amor. ¨Hoy tenemos más proyectos que nunca, seguir juntos hasta donde Dios nos quiera llevar. Amarnos como si no quedara otra salida. Beber del mismo vaso cada trago de esta maravillosa vida que Dios nos regaló¨. Su esposa, la primera es escuchar cada una de sus canciones, su compañera de correrías y a quien hace reír siempre, le respondió: ¨Alabo a Dios con gratitud por ti, por haberme hecho de tu costilla. Te amo, pa¨.

En una entrevista con Don Francisco, el cantautor nacido en Argentina, pero nacionalizado venezolano, dominicano y colombiano, compartió la manera particular en que conoció a su esposa: el día que ella se casaba. “Fui a la boda invitado por su hermano. Había lanzado yo mi primer álbum y Rodolfo nos invitó a que fuéramos al casamiento de su hermana. Cuando llegué Marlene me recibió, me la volví a encontrar meses después y nos enamoramos perdidamente”. Durante un tiempo, Ricardo y Marlene, quien ya estaba separada, trabajaron juntos, pues ella es la productora de sus videos. El amor fue surgiendo poco a poco, hasta que decidieron unir sus vidas el 26 de agosto de 1989, en la playa Puerto de La Cruz en Venezuela.

Cada 5 años, exactamente en la fecha en que contrajeron matrimonio, Ricardo y Marlene renuevan sus votos. La última vez lo hicieron en Grecia, con su familia como testigo de su amor. En esa ocasión, el intérprete de Tan enamorados, escribió; " Hoy nos volvimos a casar, fue la sexta vez, me emocioné tanto o más que la primera ¡por qué será?. Me he tomado esta ceremonia con tanta seriedad, que me la pasé llorando. Me reconozco más enamorado que nunca y me propongo hacerla más feliz aún. Creo en el matrimonio y en él para siempre”. Los suyos fueron sus cómplices de amor. “Nuestros hijos prepararon la ceremonia, improvisaron un ramo con unas flores que se tumbaron y cada uno leyó un versículo. Lograr estar juntos ha sido un regalo de Dios”, escribió Marlene en Instagram.

La pareja ya decidió el lugar donde celebrarán la próxima vez: La India.