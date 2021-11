“Mueve la lengua”: estos son los detalles del estado de salud de Vicente Fernández

En agosto de este año, el cantante Vicente Fernández sufrió una caída en su rancho ‘Los tres potrillos’, razón por la que tuvo que ser hospitalizado. Su estado de salud ha sido crítico durante estos tres meses.

Sin embargo, el pasado 16 de noviembre, la familia del ‘Charro de Huentitán’ informó que el artista tuvo uno de los avances más significativos y favorables hasta el momento. “Al día de hoy se ha logrado una mayor cooperación y mejoría en su estado de respiración espontánea”.

De igual manera, en el comunicado que fue publicado en el perfil oficial de Instagram de Vicente Fernández, se afirma que el artista ya no requiere ventilación mecánica y, que, incluso, ya comenzó a hacer un esfuerzo para intentar hablar.

“Se ha logrado desvincular de la ventilación mecánica (quitar por completo el respirador) en periodos de hasta una hora y ha incrementado su esfuerzo pulmonar para emitir vocalización, lo cual es parte del proceso de rehabilitación pulmonar”.

Aunque ha tenido esas leves mejorías, el ídolo mexicano continúa hospitalizado, bajo supervisión médica especializada y su familia se ha encargado de estar muy pendientes de su estado de salud. Hace unos días, Camila Fernández, hija de ‘El Potrillo’ y nieta de Vicente, aseguró que su abuelo se comunica con ellos con movimientos en sus cabeza, rostro y manos. “Yo ya lo vi mucho mejor, o sea, si va lento, pero me dio una calma verlo la última vez, no tienes una idea, me encantó verlo así, que ya puede mover los hombritos y la mandíbula y los ojos, y ya mueve la lengua también, y ya mueve la cabeza de si y no, o sea fue ¡wow!, del cielo a la tierra, casi casi”, aseguró la joven en una conferencia de prensa en México.

Asimismo, Camila aseguró que Vicente Fernández no saldría del hospital antes del 25 de diciembre, aunque toda la dinastía Fernández está ilusionada con su pronto regreso a casa.

