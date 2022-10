Murió Robbie Coltrane, recordado por interpretar a Hagrid en ‘Harry Potter’

Los fanáticos de la saga de ‘Harry Potter’ están de luto. El actor Robbie Coltrane, quien interpretó a Hagrid en las famosas películas protagonizadas por Daniel Radcliffe, falleció hoy a sus 72 años. Su agente fue el encargado de comunicar la noticia a sus seguidores alrededor del mundo. El escocés participó en más de cien producciones, pero sin duda alguna marcó historia con su célebre frase “Eres un mago, Harry”.

Te puede interesar: Alejandro Riaño presume a su nuevo amor tras separación con Mari Manotas

Aunque su nombre de nacimiento era Anthony Robert McMillan, desde la década de los años 70 decidió cambiar su nombre artístico a Robbie Coltrane, en honor al saxofonista John Coltrane. De su madre heredó la vocación artística, pues era profesora y pianista. Su última participación en la actuación fue en la serie Mitos urbanos, donde interpretó a Orson Welles, un actor y director que siempre admiró.

Falleció actor que interpretó a Hagrid en ‘Harry Potter’

Aunque se desconoce la causa de muerte, su agente anunció la noticia a la BBC y resaltó cómo marcó la vida del actor participar en la icónica saga. “Robbie probablemente será mejor recordado en las próximas décadas como Hagrid... un papel que trajo alegría a niños y adultos por igual, provocando un flujo de cartas de fans cada semana durante más de 20 años”, dijo. A John también se le recordará por sus papeles en películas como James Bond Golden Eye y The World Is Not Enough.