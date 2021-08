Muy excéntrica: Paris Hilton usará diez vestidos en su boda que durará 3 días

Hace poco la socialité Paris Hilton declaró que ya no le afana amasar más fortuna ni fama, sino que sueña con ser madre y realizarse plenamente en ese rol y como esposa, sin embargo, sus más recientes declaraciones sugieren que aún le gusta lo excéntrico y notorio. En su paso por el programa Tonight Show, de NBC, donde fue entrevistada reafirmó que su esperada boda con el empresario, no menos rico que ella Carter Reum, será documentada para un especial de esa misma cadena de televisión, que será emitido por la plataforma de streaming Peacock.

De igual manera, reveló que su enlace se celebrará con una fiesta que durará tres días y en la que lucirá por lo menos diez vestidos, de los cuales apenas tiene uno reservado.

Todas las noticias de la farándula nacional e internacional aquí

“Sí, básicamente lo único que he hecho hasta ahora es conseguir el vestido. No estoy en absoluto obsesionada con la boda”, dijo Paris Hilton al anfitrión Jimmy Fallon.

“Me encanta cambiarme de ropa, creo que probablemente luciré diez vestidos”, dijo justificando el número de atuendos que vestirá.

También te puede interesar: Demi Lovato está obsesionada y ha estado coqueteando con ex de Maluma

“Va a ser una boda de tres días, pasarán muchas cosas. Mi documental This Is Paris terminó de forma maravillosa, pero quiero demostrar que finalmente he encontrado a mi príncipe encantador y que he vivido un cuento de hadas”.

Actualmente la rica y excéntrica heredera disfruta junto a su prometido de unas vacaciones por Italia. Recientemente posteó fotos en el lujoso catamarán con distintos oufits playeros y vestidos de baño.