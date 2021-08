¡Qué romántica! Cristina Hurtado sorprendió a Josse Narváez en su aniversario #18

Cristina Hurtado y Josse Narváez son una de las parejas más estables y queridas de la farándula nacional. Fruto de este amor ya tienen tres hijos, Daniel (23), Juan José (15) y el bebé que viene en camino, que también es un varón.

Ayer 16 de agosto, celebraron una fecha muy especial: 18 años de estar juntos. Para festejarlo, la presentadora quiso sorprender no sólo a su esposo Josse Narváez, sino también a sus hijos, pues llevaban varios días sin verse, pues ella se encontraba en Medellín visitando a su papá y Josse estaba en Puerto Rico por compromisos laborales.

“Hay muchas razones por las que estoy feliz y comienzo por ya después de casi un mes nuevamente me voy a reencontrar con mi esposo ya viene desde Cali ¡por fin después de tanto tiempo! Pero lo que él no sabe, es que va a encontrar una sorpresa”, expresó Cristina a través de sus historias de Instagram, en las que, a propósito, los bloqueó a ellos para que no se dieran cuenta de lo que les tenía preparado.

Con bombas, fotos familiares, espejos y ventanas llenos de mensajes románticos, la presentadora Cristina Hurtado expresó que su esposo se sorprendería, pues era probable que no se acordara que estaban de aniversario. Además, la antioqueña quiso lucir un vestido rojo para la ocasión. “La sorpresa tiene que ver con nuestro aniversario, hoy 16 de agosto estamos cumpliendo 18 años de estar juntos, ¡18 años! ¿ustedes saben qué es toda esa cantidad de tiempo?”, les dijo emocionada a sus casi 6 millones de seguidores.

¿Cómo y cuándo se conocieron Cristina y Josse Narváez?

En el 2003 la pareja se conoció en el reality Protagonistas de novela. Ella tenía 19 y él, 26 años. Según han contado varias veces, todo comenzó cuando en una prueba a Josse le tocó interpretar al amante de Cristina por lo que tenían que darse un apasionado beso. “Amor a primer beso” fue como Cristina describió su historia de amor con Josse. Desde entonces, la pareja luce cada día más enamorada.