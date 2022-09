Naren Daryanani se fue Colombia por amor y regresó por el arte

El recordado actor que le dio vida a Federico en Padres e hijos regresó al país luego de una estadía de casi cinco años en Chile. El famoso Federico Franco de Padres e hijos era en uno de los galanes más impor­tantes de televisión en la década de los años 90. El personaje, interpretado por el actor Naren Dar­yanani, se convirtió en uno de los más entraña­bles y queridos, siendo admirado por miles de adolescentes. Pero luego de su paso por esta serie familiar, el actor, que par­ticipó en importantes pro­ducciones, fue desapare­ciendo de la pantalla. Hoy muchos televidentes lo recuerdan y se preguntan qué pasó con este rubio a quien no volvieron a ver.

Naren Daryanani interpretó a Federico em ´Padres e hijos´ Foto: Instagram

¿Qué pasó con Naren Daryanani?

Naren estuvo fuera por casi cin­co años, luego de viajar tras una relación sen­timental que a la pos­tre no resultó. “Estuve en Chile casi cinco años, me fui por amor, pero las cosas allá no funcionaron”, comentó el actor, que decidió recu­perar un poco el tiempo a su regreso a tierra colom­biana y compartir con su familia en un paseo por el Eje Cafetero, pues su es­tadía en el país austral se extendió debido a varios factores intempestivos. “No pensaba en una au­sencia tan larga, pero con la pandemia quedé atra­pado allá”. En ese tiempo, el actor vivió pruebas di­fíciles que logró superar. “Tuve dos hernias dis­cales y es increíble que Diosito me ha cuidado demasiado, porque me las operaron sin tener se­guro médico”. Esta dolen­cia, que lo acompañó por varios años, desapareció y hoy se encuentra en plenitud de salud.

Nuevo enfoque

El actor considera que su paso por el cono sur tuvo otros aciertos. “Mi estadía en Chile fue muy positiva, porque estuve creciendo espiritualmente y en inteli­gencia emocional”, comen­ta el actor, que desde el 2020 inició su proceso con cursos y talleres que lo han armonizado y han aportado en su crecimiento interior. “Estuve muy conectado con lo espiritual y, por eso, es­tuve desconectado de las redes casi dos años”, revela Naren, que llevaba un buen tiempo sin hacer publica­ciones en sus cuentas.

Daryanani también pudo actuar, aunque admite que no como hubiera querido, pues su intervención fue breve. “Aparte de otras cosas, alcancé a actuar de extranjero en una serie llamada ´Prisioneros´. Optar por otros personajes se complicó, porque me costó el acento chileno. También hice comerciales, pero, como te cuento, estuve muy enfocado en la espiri­tualidad”.

Hoy Naren, que disfruta de su soltería, afirma que dentro de sus planes inme­diatos está volver a escena. “Lo último en que me vieron fue del 2016 en ´La ley del corazón´. Ahora que estoy de regreso, con toda la energía, mis planes son comenzar de nuevo aquí. Me apasiona la actuación, amo este oficio y estoy en un muy buen punto de mi vida, de tranquilidad, de paz. Es comenzar, tocar las puertas, presentar casting. Decir que llegué”.