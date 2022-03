Natalia Ramírez regresa a Masterchef Celebrity tras renuncia de participante

MasterChef Celebrity es uno de los realitys más visto por los colombianos. Esta temporada se estrenó hace unos días y ya ha dado mucho de qué hablar. Como es característico dentro de algunas competencias, varios de sus participantes suelen protagonizar una que otra discusión, tema que no ha estado exento en esta edición. No obstante, en el más reciente capítulo se dio un episodio que, hasta el momento, no había ocurrido en ninguna otra temporada.

Alexandra Montoya renunció a ‘MasterChef Celebrity’. Regresó Natalia Ramírez

La presentadora Claudia Bahamón fue la encargada de darle la noticia a los demás integrantes de MasterChef Celebrity. Con las siguientes palabras, dejó sorprendido a más de uno. “Señores yo llevo aquí mucho tiempo trabajando en MasterChef, comenzamos con Nico y con Jorge, luego llegó Chris y hemos hecho una familia muy especial, respetamos muchísimo la competencia y es una competencia justa y ustedes van a dar fe de eso en la medida que vayan pasando los días y cada vez van a amar más los alimentos, van a respetar más los alimentos y cuando lleguen a sus casas van a entregarle esa comida a la gente que vive en su casa con tanto cariño y con tanto amor que cuando salgan de esta cocina, como dice Christopher ‘entraron unas personas, pero salen como otros seres humanos’”.

Enseguida, la presentadora agregó: “En toda la historia de Masterchef Celebrity, nunca un participante había dejado la cocina. Alexandra Montoya decidió renunciar a la competencia. Creemos que ella ni siquiera le dio la oportunidad de entender realmente lo que ustedes viven acá”, afirmó, dejando sorprendidos a los demás integrantes de la competencia.

Por ahora, se desconocen los motivos por los cuales la humorista tomó esa decisión. La actriz Natalia Ramírez, recordada por su papel de Marcela Valencia en Betty, la fea, regresó a la competencia en su lugar. “Hay una persona que sí quiere demostrar sus habilidades y la pasión por la cocina; para nosotros es un placer tener nuevamente a Natalia Ramírez, espero que aprendas mucho con tus compañeros de cocina, que disfrutes esta competencia”, dijo Claudia Bahamón.

