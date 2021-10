Natti Natasha lo contará todo: su vida como inmigrante, su embarazo y más

Natti Natasha compartirá muchos de sus secretos, así como detalles de su vida cotidiana, en la producción que se estrenará por Amazon Prime Video, que en un comunicado expresó: “La serie de acceso total también muestra una mirada detrás de cámaras de cómo Natti logró salir adelante por sí misma para convertirse en la superestrella de la música latina de la actualidad”. Allí participarán Daddy Yankee, Prince Royce, Becky G y Ariadna Gutiérrez, gran amiga de la artista.

Natti Natasha, la intérprete de Sin Pijama, nació en Santiago de Los Caballeros, el 10 de diciembre de 1986. Cantaba desde niña, a los 8 años comenzó a estudiar en la Escuela de Bellas Artes de su ciudad, y a los 18 comenzó a elaborar sus propias letras e integró una agrupación, D´Style. Al desintegrarse la misma, tomó la decisión de convertirse en solista y hacerse un nombre.

Vida Isabelle, su milagro

Uno de los episodios más impactantes tiene que ver con su maternidad. A la intérprete de Lo mejor de mí, que apareció en los Premios Lo Nuestro luciendo sus 6 meses de embarazo, los doctores le habían dicho que no podía tener hijos. En 2007 la dominicana tuvo que someterse a la extirpación de una de sus trompas de Falopio, pues le habían descubierto quistes en el útero. La cantante y su pareja y mánager, Raphy Pina, querían ser padres, pero la artista se enfrentó al diagnóstico médico, que decía que no podría ser madre de manera natural. Entonces lo intentó por medio de la fertilización in vitro.

“Me ponía de tres a cuatro inyecciones de hormonas cada noche. Recuerdo que para la semana había subido casi 18 libras, no podía ni doblar los brazos. Las hormonas te ponen loca; no sabes si reír, llorar. Pero no me importaba. Estaba feliz porque lo estaba haciendo”, le dijo la cantante a la revista People. El tratamiento fue intenso, pero no funcionó, y el médico le dijo que no podría tener hijos. La intérprete de Criminal se deprimió, no quería hablar con nadie y se refugió en el trabajo. Raphy la apoyó en todo momento, y fue él quien recibió, mes y medio después, la llamada que les anunciaba que Natti estaba embarazada. Contra todo pronóstico, y de manera natural, la dominicana se convertiría en madre. Su pequeña, Vida Isabelle, nació el 22 de mayo del 2021, en el hospital South Miami.