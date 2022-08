Netflix: La polémica escena gay en la película 365 días que encendió las redes

Hace unos días, Netflix lanzó la tercera entrega de la película ‘365 días’, que cuenta la candente historia de amor entre Massimo interpretado por el actor Michelle Morrone y Laura, personificada por Anna - Maria Sieklucka.

Las dos primeras entregas de la película se posicionaron dentro de los contenidos más populares de la plataforma de streaming y esta tercera entrega no es la excepción, pues se encuentra dentro del top 10 de las películas más vistas de Netflix.

Te puede interesar: “Es un león”: Modelo argentina contó cómo es Sebastián Yatra en la intimidad

Imagen de 365 días (365 dni), la película más vista de Netflix - NETFLIX Foto: NETFLIX - NETFLIX

Candente escena gay en ‘365 días’

La tercera entrega de ‘365 días’ dejó sorprendidos a sus fanáticos con un inesperado giro en la historia de Massimo, Laura y Nacho, este último personaje interpretado por el actor Simone Susina, aparece desde la segunda entrega y es el causante de varios problemas entre sus protagonistas.

Tras los problemas en el matrimonio entre Laura y Massimo, Nacho regresa a la vida de la protagonista para conquistarla y hacer todo lo posible para estar con ella. Sin embargo, Laura se encuentra confundida entre dos amores que robaron su corazón en tan poco tiempo.

Todo esto, lleva a que Laura sueñe en repetidas ocasiones con Massimo y Nacho, sin embargo, en uno de sus sueños, se observa a la protagonista imaginando a los hombres dándose un apasionado beso, situación que inmediatamente la pone en alerta. Aquí el video de la escena.

Te puede interesar: Las noticias de entretenimiento son tendencia en Revista Vea

La candente escena ha dado de que hablar en redes sociales, los internautas tienen opiniones divididas recepto al tema. “¡No, se tiraron la película!”, “me parece súper influyente que hagan eso”, “Ya no puedo ver a Massimo y Nacho con los mismos ojos”, “la verdad no me gusto ese giro tan dramático”, “entiendo que es un sueño, pero ya no será lo mismo”, fueron algunos de los comentarios en nuestra cuenta de Instagram.

Te puede interesar: Fotos: el sorprendente cambio de Melissa Martínez ¿cuál es la razón?