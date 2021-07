Neymar y Emilia Mernes. La verdad de su supuesto romance.

Hace seis meses comenzó el rumor de un supuesto romance entre la joven cantante argentina Emilia Mernes, de 24 años, y el delantero de la selección de fútbol de Brasil Neymar, de 29. En ese entonces se les relacionó tras haber sido vistos varias veces disfrutando de alegres momentos, como la opulenta fiesta que el futbolista realizó para despedir el año 2020 en su mansión ubicada en un exclusivo sector de Rio de Janeiro. A su casa llegaron varios amigos y celebridades, entre ellos, Emilia, uno de los pocos personajes con quien Neymar publicó divertidos videos.

El rumor ha seguido vivo sin mayor declaración de alguna de las celebridades, hasta hoy, cuando la misma Emilia le responde en exclusiva a Vea la pregunta ¿Es real que estás con Neymar? Argumentando de manera muy tranquila, abierta y desparpajada lo siguiente: “Jajaja ¡No! Él me conoce por mi música y desde hace tres años hemos construido una amistad muy linda pero no, no hay nada más. Así que lamento decepcionar al público (risas)” . Las declaraciones las hizo en la ciudad destino de Cap Cana, República Dominicana, a donde la artista llegó para participar con su música en la sexta edición de los HEAT Latin Music Awards, realizados el pasado primero de julio en este paradisíaco destino del Caribe a donde la revista viajó para realizar su cubrimiento.