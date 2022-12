Nicolás de Zubiría: consejo para cocinar en Navidad y su ‘Aventura Gastronómica’

Nicolás de Zubiría es un chef nacido en Cartagena Colombia que se ha destacado a nivel mundial por sus exquisitas preparaciones. Además, se ha desempeñado como conferencista gastronómico.

Te puede interesar: Daddy Yankee ayudó a Chyno Miranda pagando lujoso apartamento en su rehabilitación

El chef cartagenero llega a un nuevo show que rescata las raíces y los sabores de la gastronomía local colombiana. Foto: Cortesía

Desde que era un niño, el jurado de MasterChef Celebrity demostró sus habilidades y destrezas para la cocina, lejos de imaginarse que, años más tarde, se convertiría en uno de los mejores chefs de Colombia.

En diálogo con Vea, habló de un nuevo proyecto gastronómico del cual hizo parte hace poco y, además, aprovechó para dar un consejo clave para hacer la cena de Navidad o Año Nuevo.

Más noticias de 'MasterChef Celbrity' ‘MasterChef Celebrity’: ¿Por qué Manuela González se alejó de Nicolás de Zubiría? La actriz y el jurado de MasterChef Celebrity eran muy buenos amigos desde antes de que ella llegara al reality culinario. Leer aquí: ‘MasterChef Celebrity’: ¿Por qué Manuela González se alejó de Nicolás de Zubiría? MasterChef Celebrity: el problema que le ha causado a Chris Carpentier ser jurado El jurado de MasterChef Celebrity reveló una difícil situación que ha tenido que enfrentar como juez del reality. Leer aquí: MasterChef Celebrity: el problema que le ha causado a Chris Carpentier ser jurado

¿En qué consiste ‘Aventura Gastronómica Colombia’?

“Es un docu-reality en donde hacemos un recorrido por las tres ciudades principales de Colombia, Bogotá, Cali y Medellín, mostrando principalmente su gastronomía. Arrancamos inspirándonos en un plato de la región en donde estamos y a partir de ese plato tradicional, vamos en búsqueda de todos los ingredientes que lo conforman. Vamos a las plazas, a las huertas y a todos los sitios típicos en donde se encuentran para al final hacer un plato inspirado en los ingredientes de ese plato tradicional. Conocemos personas increíbles, de tradición y siempre estamos acompañados de un chef, entonces el recorrido es absolutamente maravilloso”.

A diferencia de ‘MasterChef Celebrity’, este es más trabajo de campo, ¿cómo te has sentido en esa experiencia?

“Espectacular, en verdad que es totalmente distinto a MasterChef, porque ahí se tiene una posición y unos jurados, uno sabe en qué está MasterChef y cómo funciona, pero aquí le vamos haciendo y a pesar de que apenas es la primera temporada, me ha parecido una experiencia totalmente espectacular”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Cuál ha sido el reto más grande que has asumido haciendo la primera temporada de este programa?

“El reto más grande ha sido buscarle la forma, la comunicación, buscar dentro de mí, junto con el equipo que hacemos, qué es lo que queremos plasmar, cuál es el sentimiento, cuál es la onda. Al final de la película se reduce todo a ser muy yo, muy como soy, muy de calle”.

Consejos culinarios para estas festividades de Navidad y Año Nuevo

“Más que eso es que se atrevan a cocinar, si uno nunca cocina, uno no sabe si cocina rico o feo, que empiecen a cocinar por lo relativamente fácil, si nunca ha cocinado no se ponga a hacer el pavo de Navidad porque se va a meter en un enredo, si nunca ha cocinado arranque con un huevito frito, unos vegetales al vapor, una carnecita asada y prontamente cuando uno le coge el gusto y la práctica uno avanza muy rápido, termina cocinándose el pavo de Navidad fácilmente”.

Te sugerimos leer: ¿'Avatar: el regreso del agua’ tiene escena post créditos?

Planes para Navidad y Fin de Año

“Muy clásico será mi menú de Navidad siempre pavo, pernil, arroz con coco, ensalada rusa, papita al horno, ensalada verde, coles de brusela y torna de maíz que no me puede pasar en la casa nunca. Por supuesto acompañado de la familia… Es esta época nosotros hacemos varias navidades, el 10 de diciembre celebramos la Navidad con la familia de Bogotá, entonces ese día nos reunimos, y luego el 24 de diciembre tengo dos almuerzos donde mis dos abuelas, entonces me tendré que dividir ese día para ir a donde ellas porque no puedo decirles que no”.