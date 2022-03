“No es gracias a la plata de otros”: Sara Uribe responde a sus detractores

La relación de Sara Uribe y Fredy Guarín ue una de las más polémicas de la farándula nacional, pues el futbolista estaba casado con Andreína Fiallo, madre de sus dos hijos mayores Daniel y Danna, cuando se comenzó a rumorar que sostenía una relación sentimental con la modelo y presentadora paisa.

Sara Uribe dejó todo en Colombia y se fue con Fredy a vivir su noviazgo a China, país donde estaba radicado en ese momento, pues jugaba en el Shanghai Shenhua. Allí vivieron varios de los momentos más especiales de su relación. No obstante, tiempo después, sorprendieron anunciando que habían decidido tomar caminos separados. Desde entonces, y aunque ya han pasado más de dos años, su historia de amor sigue dando mucho de qué hablar.

Algunos usuarios en redes sociales han asegurado que Sara Uribe vive de la plata de su ex Fredy Guarín. Foto: archivo vea

En algunas oportunidades, Sara ha hablado de su expareja a través de sus redes sociales, mientras que el futbolista ha preferido guardar silencio. A través de su cuenta de Instagram, donde tiene 6,5 millones de seguidores, algunos internautas le dan dejado fuertes acusaciones como: “tan rico pasear con la plata del exmarido, qué envidia”, “fácil decirlo cuando te quedaron varios millones por la separación de Guarín”. A raíz de esos comentarios, la presentadora se defendió y aclaró que lo que tiene hasta el momento ha sido gracias a su esfuerzo y no por cuenta de otras personas. “No es gracias a la plata de otros, tengo un trabajo, mis tres negocios se están parando, sí: Nueva York, Envigado, Bogotá. Este año me vas a ver en muchas campañas publicitarias en todas partes, que las marcas volvieron a confiar en mí, que me pagan gracias a Dios por mi trabajo. Después de tantos escándalos y de tantas personas que me quisieron ver abajo volví a florecer… no tengo que ganar plata por el nombre de otras personas”, explicó contundentemente.

Asimismo, Sara Uribe explicó que llegado el caso, su hijo Jacobo, fruto de su relación con Guarín, podría vivir sin ningún problema únicamente con sus ingresos. “Que si Dios no quiera le pasa algo al papá de mi hijo, mi hijo puede también valerse por lo que yo le puedo dar en este momento, entonces no es una preocupación. Que mi mamá vive bien y mi hermano está trabajando también ayudándome a parar mis negocios, entonces, no se preocupen, no llenes tu corazón de odio, trabaja por lo tuyo, por si en algún momento te falla lo que no es tuyo”, puntualizó.

