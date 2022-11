No es la “reina de la Navidad”. Le niegan este título a Mariah Carey

Desde que su canción All I Want for Christmas is You se estrenó en 1994 y obtuvo el reconocimiento mundial, la carrera musical de Mariah Carey dio un giro completo. El nombre de la famosa se convirtió en referente en las celebraciones navideñas de cada año, y su canción, que cumple 27 años, se convirtió en el himno de celebración, propio de las festividades decembrinas.

Te puede interesar: Katherine Escobar: quién es, edad y más de la protagonista de ‘Los Briceño’

Gracias a su éxito, la cantante de 52 años empezó a conocerse como ‘La Reina de la Navidad’, nombre que volvió a posicionar su nombre en los titulares de prensa alrededor del mundo.

Mariah Carey no puede ser, legalmente, la ‘Reina de la Navidad’

Mariah Carey esperaba se reconocida mundialmente con el nombre de ‘Queen of Christmas’ o ‘Reina de la Navidad’, por eso pidió a la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos poder adquirir el apelativo, para uso exclusivo, desde marzo del 2021. Hace unos días, la prensa norteamericana anunció que la oficina anteriormente mencionada había negado la solicitud de la artista.

Vea también: Latin Grammy: Ángela Álvarez, la cantante que ganó su primer Grammy a los 95 años

Según testimonios de otras marcas, la finalidad de la empresa de Carey Lotion LLC, era utilizar el nombre en todos sus productos: álbumes, vasos, perfumes, gafas de sol, accesorios y hasta artículos para perro. La razón principal para no aprobar la petición de Carey se dio, según varios medios, por la cantante independiente Elizabeth Chan, de 42 años, quien, el pasado 15 de noviembre trató de detener la solicitud de su colega directamente con la Junta de Apelaciones y Juicios de Marcas Registradas en Estados Unidos, así lo anunció:

“Como artista independiente y propietaria de una pequeña empresa, el trabajo de mi vida es unir a las personas para la temporada navideña, por lo que llegué a ser llamada la Reina de la Navidad. Llevo ese título como una insignia de honor y con pleno conocimiento de que será, y debería ser, otorgado a otros en el futuro”, dijo.