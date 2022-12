“No hay cura para eso”, Taliana Vargas habla sobre la enfermedad que padece

Taliana Vargas, Señorita Colombia 2007 y Virreina Universal en 2008 está en la mente y el corazón de los colombianos. Gracias a su belleza, carisma y labor social, Taliana Vargas, durante su año de reinado como Señorita Colombia 2007, logró no solo generar un impacto sociocultural en varias regiones de país, sino que logró enamorar y contagiar a miles de personas con su energía.

Hoy, luego de 15 años de haber vivido la experiencia que la llevó a ser reconocida en Colombia y en el mundo, es una de las mujeres más queridas por la prensa y los colombianos.

Hace dos años, Taliana Vargas reveló, a través de sus redes sociales, que luego de una serie de exámenes médicos descubrieron que padecía vitíligo, enfermedad cutánea en la cual hay una pérdida del color (pigmento) en varias zonas de piel. Esta noticia causó gran revuelo entre los cibernautas y seguidores de la exseñorita Colombia.

“En la calle, en redes, por todos lados me preguntan por mi vitíligo. Se me acercan millones de personas pidiendo una solución. Aprendí a amarlas, no pican, no duelen, son solo manchas blancas en la piel. He tratado todas las cremas, aparatos, fototerapias y de más; no como gluten ni procesados. Lo único que funciona es amarlas”, mencionó la samaria. Los cibernautas no dudaron en enviarle un confortante mensaje a la también actriz.

“¡Hermosa mi tali por dentro y por fuera🙏🏼❤️”, “Gracias por compartir esto! ¡Es un mensaje hermosamente poderoso! Bravo Tali!”, “Que mensaje más poderoso. Gracias por compartir 🙏🏻❤️. ¡Te admiro tali”, y “La más linda por dentro y por fuera! que dichosa de qué #lafs me regalo esta bella amistad!! Tqm”.