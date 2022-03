“No me alcanzaba el dinero”, así fueron los comienzos de ´Yailin, la más viral´

La prometida de Anuel reveló los sacrificios que tuvo que hacer al comienzo de su carrera. Foto: Instagram

´Yailin, la más viral´, la influencer que logró conquistar a Anuel, decidió compartir con sus seguidores las intimidades de sus inicios. La cantante dominicana de 21 años, cuyo nombre de pila es Jorgina Guillermo Díaz, contó durante una transmisión en vivo que su vida no fue nada fácil, y que fueron muchos los sacrificios que tuvo que hacer para lograr cumplir las metas que se había trazado. ´Yailin, la más viral´ mencionó que la parte económica era difícil, y que en sus comienzos, aunque recibía críticas, pues sabía que muchos se fijaban que siempre usaba la misma ropa y tenis, debía acomodarse. “No me alcanzaba el dinero”, reveló en la transmisión.

Pero la prometida de Anuel no se rindió, y gracias a su trabajo como bailarina comenzó a mejorar su economía. Lo primero que compró, después de ahorrar sin cansancio, fue su primer carro. Lo siguiente era lograr vivir sola, pues además quería darle privacidad a su madre. La pareja del músico urbano le confesó a sus seguidores que después de mucho trabajo y ahorro pudo mudarse, pero que cuando llegó a la que sería su residencia durante un tiempo, no tenía literalmente nada, pues los enseres que compartía con su progenitora que se quedaron en su casa. “Fui comprando mi estufa, mi cama, y todo hasta que logré llenar mi casa, yo sola”.

Así empezó la historia entre ´Yailin, la más viral´y Anuel

´Yailin, la más viral ´ fue quien se acercó a Anuel. La influencer contó a People en español que le envió un corazón al cantante urbano, gesto que él no respondió de inmediato. El puertorriqueño, cuyo nombre es Emmanuel Gazmey Santiago, que no tenía idea del acercamiento de la cantante y bailarina, se animó a contactarla. “Yo sabía quién ella era, y al tiempo le fui a escribir y ella ya me había escrito, ella me había mandado un corazón. ¡Y yo sabía que ya yo había coronado!”.