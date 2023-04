“No me recuperaré nunca”: Georgina Rodríguez ante abortos y muerte de su hijo

La pareja de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, sigue dando de qué hablar a propósito del estreno de la segunda temporada de su serie de Netflix Soy Georgina. En ella, la empresaria hispano-argentina muestra a millones de espectadores su estilo de vida, sus costosos gustos y más detalles de su vida como la pareja y madre de los hijos de uno de los jugadores más importantes del mundo.

La disposición de Georgina fue tal que abrió su corazón a millones de personas y contó cómo atravesó el reciente fallecimiento de uno de los mellizos que esperaba con el futbolista. Desde el 2016, su historia de amor se volvió rápidamente tendencia, en 2017 oficializaron su noviazgo y, hasta entonces, es una de las más comentadas y envidiadas por fanáticos de la farándula.

gato, cristiano ronaldo, georgina rodríguez Foto: Instagram @georginagio / Pixabay - Instagram @georginagio / Pixabay

Georgina habló sobre su hijo con Cristiano Ronaldo

En noviembre del 2017 nació su primera niña, Alana Martina, cuarta hija del futbolista. En octubre del 2021 anunciaron su segundo embarazo, y en abril de 2022 recibieron a su hija Bella Esmeralda, lastimosamente el mellizo de la bebita falleció en el parto. Por primera vez, la joven de 29 años habló sobre el tema y sorprendió con otras revelaciones de su vida privada en pareja.

Después de un año del fallecimiento de Ángel, su madre habló sobre las afectaciones de las que aún se recupera. “Este año he vivido el mejor y el peor momento de mi vida”, describió así el nacimiento de su bebita, y pérdida de su segundo hijo. Según su narración, tuvo que mostrarse fuerte ante sus hijos, a pesar de no sentirse bien. “Fue horrible porque vomitaba todo el rato y tenía mucho sueño. Cada vez que iba al ginecólogo por las noches tenía pesadillas porque me preocupaba cómo se colocarían, cómo sería el parto, si sería cesárea.... En cada ecografía tenía muchísimo miedo, me tensaba muchísimo, porque anteriormente tuve tres abortos y llegaba a casa rota. Nacieron un lunes de Resurrección, llega el momento más esperado y tu corazón se para. Bella nació fuerte y sana, pero un pedazo de mi corazón voló. Te preguntas cómo voy a seguir... No estaba preparada para asumir o reconocer lo que me había pasado y no estaba preparada para contárselo a mis hijos”, reveló.

Fue el futbolista de 38 años quien les contó lo sucedido a sus pequeños. “Como todavía tenía tripa, les dije que Ángel todavía iba a esperar un poquito para nacer, que nacería más adelante. Hasta que Cris les dijo que Ángel estaba en el cielo. Aquello fue una dosis de realidad. Nunca voy a ser la misma. Cada vez que miro a Bella me pregunto: ‘¿Así estaría él?’. La verdad es que siento que todavía no estoy preparada para pensarlo, como que todavía no le he aceptado. Les digo siempre a mis hijos: ‘Su hermanito está en el cielo, él no quiere andar, quiere volar. Cada vez que miren al cielo, piensen en él”, confesó.