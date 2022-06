¡No sé, pregúntale a él!: fuerte pulla de Maluma a Christian Nodal

Juan Luis Londoño, mejor conocido en el mundo artístico como Maluma, es considerado uno de los cantantes colombianos con mayor proyección a nivel internacional gracias a su talento y atractivo físico.

El paisa ha logrado hacer presencia en varios proyectos musicales y actorales, pues recordemos que también ha dado algunos pasos en esta rama de las artes. Cabe mencionar que su más reciente participación fue en la película Marry me, largometraje que fue producido por la estrella Jennifer López.

Hace unos días, Maluma arribo a México para cumplir con uno de sus tantos compromisos, en el aeropuerto, el intérprete de Sobrio fue abordado por una red de periodistas que esperan con ansias su llegada para tratar de conocer un poco más de lo que tiene el cantante preparado para este segundo semestre.

Sin embargo, las interrogantes no solo se trataron en torno a él, pues un periodista le preguntó qué pensaba sobre el conflicto que hace poco tiempo tuvo J Balvin con Christian Nodal. “No, gracias a mí no fue, pero ellos, como unos caballeros que son, se dieron cuenta que no era un buen ejemplo para las personas (…) Siempre he dicho que esos chistecitos tienen un peso detrás, uno no se puede poner a limar sus perezas a través de redes. Sin embargo, aplaudo como los dos al final lograron solucionar sus problemas”, afirmó el colombiano ante la pregunta.

¿Christian Nodal no quiso grabar una colaboración con Maluma?

En medio de la rueda de prensa, uno de los periodistas le preguntó al colombiano qué había sucedido con la colaboración que, años atrás, había anunciado con Christian Nodal. “No sé, pregúntale a él” afirmó el intérprete de El Préstamo y evitó hablar más del tema, pues sus gestos, según seguidores, fue de incomodidad. ¿Será que no son muy buenos amigos?