“No todo es malicia”: Andrea Valdiri revela de dónde sale el dinero que se gana

Andrea Valdiri es una de las generadoras de contenido más famosas. En su cuenta de Instagram suma casi 7 millones de seguidores quienes, en su mayoría, apoyan su vida y su carrera y constantemente le dejan mensajes positivos en sus publicaciones. Sin embargo, hay muchos de ellos, que al ver el progreso que ha tenido la también empresaria, le han hecho varios señalamientos, en los que cuestionan la manera en que ha obtenido todos sus lujos.

En los últimos días, Andrea Valdiri mostró un video de su nueva y lujosa cabaña ubicada a las afueras de Barranquilla, ciudad donde reside. La enorme propiedad cuenta con sala de cine, cancha de baloncesto, baños tecnológicos, entre otros grandes lujos.

A raíz de eso, la bailarina comenzó a recibir malos comentarios. Cansada de las críticas, la famosa despejó las dudas por medio de unas historias publicadas en su cuenta de Instagram.

“Por las redes sociales te miran masas de personas. Yo tengo 6.7 millones de seguidores. Cada vez que yo pauto un producto, ¿ustedes se imaginan cuántas ventas genero? ¿Se han preguntado cómo gano dinero? Esta es la manera como yo gano dinero, como construyo mis sueños. Lo que pasa es que le cogí la caña a esto, me empapé en el tema”, expresó Andrea Valdiri.

Por su parte, también aclaró que parte del dinero que recibe es gracias a las relaciones comerciales con las empresas, por el porcentaje que le dan. “Gano cuando soy imagen, esta carita que ustedes ven acá, esto vende, eso vale, cuando pauto a una empresa, cuando hago todos los videos los paga YouTube, los paga Facebook, los pagan todas las plataformas”.

Finalmente, invitó a sus seguidores a ganar dinero por internet y no especular cosas que no son ciertas: “entendamos que no todo es el lavado, el traqueteo y la vaina... ¡A todo le meten malicia! Si tú sigues pensando eso, no vas a avanzar y te invito a que lo hagas para que salgas adelante”, expresó.