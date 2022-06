Nodal guardaría facturas de sus regalos para Belinda ¡Y no es por amor!

Se dice que Nodal tiene guardadas todas las facturas de los regalos que le hizo a Belinda durante su relación. El más costos fue el anillo de compromiso, avaluado en 3 millones de dólares. Foto: Instagram

Christian Nodal ocupó todos los titulares del mundo del espectáculo por su relación con Belinda. El intérprete de Adiós amor vivió una intensa relación con la cantante, que comenzó cuando fueron jurados de La Voz México. Durante el tiempo que duró su amor fueron muchas las manifestaciones de cariño que ambos mostraron en sus redes sociales, entre ellas, los tatuajes que se hicieron, los viajes románticos y la particular pedida de mano, en la que el cantante de 23 años le entregó un anillo de diamantes, avaluado en 3 millones de dólares.

El 12 de febrero, justo antes de celebrar San Valentín, el cantante de Caborca, Sonora, anunció que no sólo se rompía su compromiso, sin que también se terminaba su relación. Desde ese momento, que causó conmoción entre sus seguidores, se han conocido detalles poco gratos de su romance. Nodal, que borró uno a uno los tatuajes que se había hecho en honor a la intérprete de Luz sin gravedad, también filtró una conversación en la que ´Beli´ le pedía dinero para hacerse un procedimiento odontológico, hecho que le valió varias críticas de los internautas, pues consideraban que había sido un detalle poco elegante de su parte. Ahora Christian Nodal parece no detenerse, y según se rumora, no es la única información que tiene con respecto a los detalles privados de su relación con la española. Según TvyNovelas, que consultó a alguien cercano al artista, este conserva “Christian no borra nada; tiene bloqueados a todos, hasta a los ´asistentes´ de Belinda. Es desprendido con sus fotos, no guarda recuerdos, pero sí palabras. Tiene el chat completo con Belinda y hasta facturas y algunos tickets que le daban”, dijo.

¿Cuál el último regalo que Nodal le hizo a Belinda?

Nodal no ha dicho nada, pero quien brindó la información al mencionado medio, también mencionó que en el noviazgo entre los dos artistas, él fue quien costeó todo, “ni siquiera una botella de agua tuvo que pagar esa mujer”. Se dice que el último obsequio que Christian le hizo a su prometida fue un par de botas muy lujosas, del diseñador Philip Klein, en las que se incluyeron detalles personalizados. Ella las utilizó en su serie Bienvenidos al Edén.

