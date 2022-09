Olivia Wilde finalmente revela si fue infiel a su exesposo con Harry Styles

El hombre más deseado del mundo, según la revista The Rolling Stones, es Harry Styles. El exintegrante de One Direction sin embargo pareciera estar comprometido en una relación romántica con la actriz y directora estadounidense Olivia Wilde, misma que los medios han perseguido durante el último año, sin obtener, hasta ahora, declaraciones concretas de ninguno de los dos al respeto. Sin embargo, Olivia decidió hablar sobre el tema y despejar las dudas sobre si le fue infiel o no a su ahora exesposo, el actor Jason Sudeikis, con el cantante británico.

Olivia Wilde y Jason Sudeikis se separaron hace dos años. Tuvieron dos hijas Foto: Getty Images

Wilde, quien estuvo la semana anterior con Harry y parte del elenco de la película Don´t Worry Darling en el festival de Venecia, concedió una charla a Vanity Fair y allí, finalmente despejó las dudas de su vida sentimental.

Le fue o no infiel a su exmarido Olivia Wilde con Harry Styles

Según la actriz, que se hizo popular hace ya varios años con su rol de médico en Dr House, cuando conoció al cantante Harry Styles, ya su matrimonio con Jason Sudeikis, con quien tuvo dos hijos, venía en deterioro. Los dos decidieron romper definitivamente en el 2020.

Fue el año pasado cuando trascendió que comenzó un romance con Harry y surgieron los interrogantes.. “La idea de m.... de que dejé a Jason por Harry es totalmente incorrecta”, dijo la ahora directora de 38 años. “Nuestra relación terminó mucho antes de que yo conociera a Harry. Mi relación con el padre de mis hijos no terminó de la noche a la mañana. Fue un camino muy accidentado”, indicó además que su matrimonio terminó antes de que estallara la pandemia, es decir que para marzo del 2020 ya no estaban juntos.

“Una vez que quedó claro que la convivencia ya no era buena para los niños, se convirtió en algo responsable no cohabitar”, mencionó en las que se convierten en las primeras declaraciones concretas sobre su vida personal. “Para nuestros hijos es mejor actuar como amigos que viven en casas diferentes”, dijo la también madre de Otis, de 8 años y Daisy, de 5.

Tanto Harry como Olivia han optado por estar lejos de los medios de comunicación, por lo menos en cuanto a su romance se refiere, la única referencia que hubo de parte de ella sobre su ahora novio, Styles, fue una publicación que hizo en febrero del 2021 cuando él aceptó trabajar en la película recién estrenada. Para esa época según lo dicho por la también actriz solo los unía este proyecto en particular. Wilde subió a su Instagram una foto donde Harry está sentado en su auto de espaldas y escribió toda una dedicatoria. “Hecho poco conocido: la mayoría de los actores masculinos no quieren desempeñar papeles secundarios en películas lideradas por mujeres. La industria los ha criado para creer que disminuye su poder (y valor financiero) para aceptar estos papeles, que es una de las razones por las que es tan difícil conseguir financiación para películas centradas en historias femeninas. No es broma, es duro encontrar actores que reconozcan por qué podría valer la pena permitir que una mujer mantenga el centro de atención. Ingresa: @harrystyles nuestro “Jack”. No sólo disfrutó de la oportunidad de permitir que el brillante @florencepugh tuviera el centro del escenario como nuestra “Alice”, sino que infundió cada escena con un matizado sentido de humanidad. No tenía que unirse a nuestro circo, pero saltó a bordo con humildad y gracia, y nos dejó impresionados cada día con su talento, calidez y habilidad para conducir hacia atrás”, escribió ella elogiando el rol del cantante en una película sobre mujeres.

“Es muy tentador corregir una narrativa falsa”, indicó en la entrevista Olivia como una manera de explicar que no le interesa salir a corroborar a aclarar rumores. “Pero piensa que te das cuenta de que cuando eres realmente feliz, no importa lo que los extraños piensen de ti. Todo lo que te importa es lo que es real, lo que amas y a quién amas”, finalizó.

