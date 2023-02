Pamela Anderson: ‘Rambo’ le hizo una propuesta indecente

Pamela Anderson, la inolvidable C. J. Parker ´guardiana de la bahía´ volvió a causar revuelo, esta vez no por los atributos que la hicieron famosa, sino por las revelaciones sobre su vida. La mujer que hizo suspirar a mas de uno cuando apareció en la revista Playboy en 1989, que trotó por las playas de California en Baywatch, serie estelarizada por David Hasselhoff, decidió contar la verdad de su vida en Love Pamela, su libro y en Pamela Anderson: una historia de amor, documental para Netflix que produjo su hijo Brandon, de 27 años, fruto de su relación con Tommy Lee, el rockero que se convirtió en su esposo en 1994.

Brandon y Dylan, los hijos de Pamela y Tommy Lee son protectores con su mamá, incluso Brandon produjo su documental. Foto: Getty images

Las revelaciones que hace la canadiense, nacionalizada en Estados Unidos van desde su infancia, en la Columbia británica, en la época que comenzaron los abusos de los que fue objeto. Uno de ellos, por parte de su niñera, quien la violentaba de forma física. Confesó que quiso matarla, para proteger a su hermano de la mujer, de quien nadie desconfiaba, pues llenaba de obsequios a los pequeños de la familia. “Intenté apuñalarla en el corazón con un bolígrafo de caramelo”, reveló la recordada ‘bomba rubia’, quien también fue violada a los 12 años por un hombre mayor.

Aunque fue elegida para aparecer en la famosa Playboy, la impactante joven se sentía fea, pues creía que toda la violencia de la que había sido objeto la llevaba escrita en la frente. Fue allí, en Hollywood, donde intentaba hacer una carrera, donde se encontró con dos hombres de la industria, que, según sus palabras, quisieron aprovecharse de su condición.

¿Qué le propuso ‘Rambo’ a Pamela Anderson?

Sylvester Stallone, el popular Rambo, un héroe de la guerra y también protagonista de la famosa saga que lo convirtió, una y otra vez, en Rocky Balboa. Era un hombre poderoso en la industria, obviamente, muy rico y se sentía atraído por la aspirante a estrella. “Me ofreció un condominio y un Porsche para ser su chica número 1 y yo estaba como, ‘¿eso significa que hay número 2?’’”, recordó Pamela, que agregó que el actor intentó convencerla diciéndole que una relación con él era lo mejor en su nueva vida. La protagonista de Days your Life lo rechazó, pues para ella no era negociable estar con alguien sin amarlo.

Esto contestó Sylvester Stallone

Aunque ‘Rocky’ no se manifestó directamente, sus representantes si tocaron el tema con el New York Post y desvirtuaron las confesiones de la actriz. “La declaración de Pamela Anderson atribuida a mi cliente es falsa y fabricada”.

Pamela habló sobre otro hecho que ocurrió cuando compartía set con Tim Allen, el protagonista de Home Improvement. En la serie, él interpretaba a Tim Taylor y ella tenía el rol de Lisa. “El primer día de filmación, salí de mi camerino y Tim estaba en el pasillo con su bata. Abrió su bata y me mostró rápidamente, completamente desnudo debajo”. La explicación, que según la actriz le dio el estelar de la producción, tenía que ver, al parecer, con la aparición de la rubia en Playboy. “Dijo que era justo, porque me había visto desnuda. Ahora estamos igualados. Me reí incómodamente”.

Cuando aparecieron las declaraciones de Anderson, el actor las negó rotundamente en medios como Variety. Al Daily Mail le dijo. “Todo el mundo la adoraba, pero es verdad que estamos un poco decepcionados con…su memoria, digámoslo así”. Luego Pamela aclaró que no creía que al acto hubiera sido con mala intención.